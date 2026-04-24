ステージ上では見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル「OFF TAKE (読み：オフテイク)」が4月24日(金)20時にスタートした。

記念すべき第1弾には、ピラフ星人が登場。2026年3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を更新した彼がステージの外ではどのような一面をみせるのかに注目だ。

■「OFF TAKE」概要

ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル。

ここにあるのは、飾らない“素顔”。

ふとした瞬間に見える、人間らしさを届けます。

何気ない日常や、好きなことに夢中になる姿を。

普段、私たちが画面越しに目にしているのは、表現者としての“オン”の姿。

その裏側にある“オフ”の瞬間に触れる機会は、決して多くはありません。

このチャンネルでは、ステージや作品の中では見ることのできない、

アーティストたちの自然体な表情や、肩の力を抜いたひとときを切り取ります。

ありのままの姿に触れることで、まだ知らなかった一面に出会い、

その人となりをより深く知り、もっと好きになる--

そんなきっかけを届けていきます。

更新は毎週金曜日。

週末のはじまりに、少しだけ距離が近づく時間をお楽しみください。