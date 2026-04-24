あいみょん、メジャーデビュー10周年記念に5カ月連続で過去作品のドルビーアトモスによる空間オーディオ配信決定
あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念し、過去作品のドルビーアトモスによる空間オーディオ配信を5カ月連続で実施することを発表した。
空間オーディオとは、ダイナミックヘッドトラッキングによって、まるで演奏の場に居合わせているかのような没入感のあるサウンドのことだ。楽曲は、Apple MusicやAmazon Musicなどの音楽配信サービスにて聴くことができ、配信に合わせて特設サイトも開設された。特設サイトの4月のアルバムノートではあいみょんコメントも掲載されている。特設ページ限定のコメントになるので、ぜひチェックしていただきたい。
さらに、4月29日から配信を記念した歌詞シェアキャンペーンの開催が決定した。「青春のエキサイトメント」の歌詞をApple Musicの歌詞シェア機能を使って、Instagramストーリーズ、またはXにお気に入りの歌詞を投稿・シェアすると、抽選で20名に特典がプレゼントされる。また、同日には「青春のエキサイトメント」のアナログ盤がリリースされる。
そして、5月1日21時からはStationheadにてリスニングパーティーを開催予定。詳細は後日発表されるとのことなので、続報をお待ちいただきたい。
◾️空間オーディオプレイリスト配信概要
▼AIMYON Spatial Audio Collection特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/aimyon_spatialaudio_collection
▼Apple
https://music.apple.com/jp/playlist/aimyon-spatial-audio-collection/pl.b02a8135143846978b70cf79a4cb012b
▼Amazon
https://music.amazon.co.jp/user-playlists/735ff142641043129aecca7598e14cffjajp?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_Ru3aap6GoTOKayM71UE3wcBIR
◾️アナログ盤詳細
▼1st Album『青春のエキサイトメント』
2026年4月29日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10295-6
購入：https://aimyon.lnk.to/ExcitementOfYouth
▼2nd Album『瞬間的シックスセンス』
2026年5月20日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10297-8
購入予約：https://aimyon.lnk.to/MomentarySixthSense
▼3rd Album『おいしいパスタがあると聞いて』
2026年6月24日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10299-300
購入予約：https://aimyon.lnk.to/HeardThatTheresGoodPasta
▼4th Album（再プレス）『瞳へ落ちるよレコード』
2026年7月22日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10327-8
※リマスタリング／リカッティング
※45RPM仕様
購入予約：https://aimyon.lnk.to/FallingintoyoureyesRecord
▼5th Album（再プレス）『猫にジェラシー』
2026年8月26日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10329-330
※リマスタリング／リカッティング
※45RPM仕様
購入予約：https://aimyon.lnk.to/JealousofCats
▼AIMYON Vinyl Collection 特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/aimyon_vinyl_collection
◾️18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）
CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）
・収録曲
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
◆先着購入者特典
ビーナスベルト オリジナル缶バッジ
※サイズ：直径57mm
※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。
◆Amazon.co.jp購入者特典
メガジャケ(240mm×240mm)
◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞
公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）
開場／開演：16:30 ／ 18:30
会場：阪神甲子園球場
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien
関連リンク
◆あいみょん オフィシャルサイト
◆あいみょん レーベルサイト