今週末からGWスタート！奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめGWイベント6選[2026年4月24日〜26日]
いよいよ今週末からゴールデンウィークがスタート！今回は2026年4月24日(金)〜26日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■リニューアル記念 和歌山県ご当地キャラ集合！ (イオンモール和歌山 / 4月24日・25日)
イオンモール和歌山のリニューアルを記念して、和歌山県各市町村のご当地キャラたちが集結。初日の4月24日(金)は1階センタールーフ(C入口)でセレモニーが開催され、10時から先着200人にリニューアルオリジナルデザインのサクマドロップスがプレゼントされる。25日(土)はふじとパーク水の広場で、「餅まきの聖地」とも称される和歌山の伝統的な縁起行事「餅まき」がご当地キャラたちとともに行われる。両日ともに、1階サークルコートでは各市町村の物販コーナーが展開され、ステージではご当地キャラが登場し、撮影会やご当地PRも行われる。
【リニューアル記念 和歌山県ご当地キャラ集合！】イオンモール和歌山 4月24日(金)：1Fセンタールーフ(C入口)、1Fサークルコート 25日(土)：1Fふじとパーク水の広場、1Fサークルコート 餅まき：雨天時は1Fサークルコートで開催 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)・25日(土) / 物販コーナー10:00〜17:00、4月24日(金)セレモニー9:45〜、25日(土)餅まき11:00〜 / 入場無料 4月24日(金)のノベルティ配布は先着200人限定 餅まきは小学生以下対象
■ボンバー降臨！中澤佑二スペシャルトークショー(イオンモール橿原 / 4月25日)
元サッカー日本代表の中澤佑ニさんによるトークショー。トレードマークのヘアスタイルと圧倒的な空中戦の強さで「ボンバーヘッド」の異名を持った中澤さんが、プロサッカー選手としての経験や、サッカーの魅力などをたっぷりと語ってくれる。また、6月に開催を控える「FIFAワールドカップ2026」での日本代表への期待や大会全体の展望などについても、中澤さんの視点でわかりやすく楽しい解説を聞くことができる。
【ボンバー降臨！中澤佑二スペシャルトークショー】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジnoNIWA広場 雨天時はnoNIWAコートで開催 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年4月25日(土) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 着座エリア(芝生)での観覧には整理券が必要。9:30よりウエスト・ビレッジnoNIWA広場北側にて各回先着60人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■丸亀製麺うどん教室 拡大Ver.(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 4月25日)
丸亀製麺が主催する、粉から本格的なうどん作りを体験できる食育イベント。粉をこねる、足で踏む、生地を伸ばして切るといった一連の工程を楽しみながら、自分で作ったうどんをその場で味わうことができる。うどん作りを通じて、食の大切さや作る喜びを学ぶことができる。
【丸亀製麺うどん教室 拡大Ver.】イオンモール奈良登美ヶ丘 3F旭屋書店横特設会場 / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年4月25日(土) / (1) 子どもの部9:30〜、(2)親子の部15:00〜、(3)子どもの部16:30〜 / 参加費1人1500円 / 予約必須 イオンモールアプリキッズクラブで受付。各回定員30人。5歳以上小学校6年生以下のイオンモールキッズクラブ会員(親子の部は定員10組。親と子どもで1組4人まで) / 開始時間までに2階フードコートや3階トイレなどで手洗いを済ませておくことが必要。エプロン、三角巾、マスク、うどんをこねるときに履く靴下を要持参。汚れてもいい服装やタオルの持参を推奨
■わくわく鉄道おもちゃパーク(イオンモール大和郡山 / 4月25日・26日)
巨大な鉄道おもちゃのジオラマを、見て、体験して楽しめる鉄道イベント。会場いっぱいに広がる大迫力のジオラマをはじめ、実際に乗れる新幹線のミニ鉄道やドクターイエローのふわふわ遊具など、ワクワクする体験がめじろ押し。電車好きの子どもにとって、たまらなく楽しい1日を過ごすことができる。
【わくわく鉄道おもちゃパーク】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年4月25日(土)・26日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 入場無料 イベントの参加にはイオンモールアプリの提示が必要(1端末4人まで入場可、2歳以下無料)。ライドミニ新幹線1回200円、ドクターイエローふわふわ1回200円
■それいけ！アンパンマン ショー(イオンモール和歌山 / 4月26日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【それいけ！アンパンマン ショー】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月26日(日) / (1)10:30〜、(2)13:30〜 / 入場無料 観覧無料。9:00より1F B入口にて各回先着200人の整理券を配布(代表者1人につき4枚まで)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
■リニューアル記念 和歌山県ご当地キャラ集合！ (イオンモール和歌山 / 4月24日・25日)
イオンモール和歌山のリニューアルを記念して、和歌山県各市町村のご当地キャラたちが集結。初日の4月24日(金)は1階センタールーフ(C入口)でセレモニーが開催され、10時から先着200人にリニューアルオリジナルデザインのサクマドロップスがプレゼントされる。25日(土)はふじとパーク水の広場で、「餅まきの聖地」とも称される和歌山の伝統的な縁起行事「餅まき」がご当地キャラたちとともに行われる。両日ともに、1階サークルコートでは各市町村の物販コーナーが展開され、ステージではご当地キャラが登場し、撮影会やご当地PRも行われる。
【リニューアル記念 和歌山県ご当地キャラ集合！】イオンモール和歌山 4月24日(金)：1Fセンタールーフ(C入口)、1Fサークルコート 25日(土)：1Fふじとパーク水の広場、1Fサークルコート 餅まき：雨天時は1Fサークルコートで開催 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)・25日(土) / 物販コーナー10:00〜17:00、4月24日(金)セレモニー9:45〜、25日(土)餅まき11:00〜 / 入場無料 4月24日(金)のノベルティ配布は先着200人限定 餅まきは小学生以下対象
■ボンバー降臨！中澤佑二スペシャルトークショー(イオンモール橿原 / 4月25日)
元サッカー日本代表の中澤佑ニさんによるトークショー。トレードマークのヘアスタイルと圧倒的な空中戦の強さで「ボンバーヘッド」の異名を持った中澤さんが、プロサッカー選手としての経験や、サッカーの魅力などをたっぷりと語ってくれる。また、6月に開催を控える「FIFAワールドカップ2026」での日本代表への期待や大会全体の展望などについても、中澤さんの視点でわかりやすく楽しい解説を聞くことができる。
【ボンバー降臨！中澤佑二スペシャルトークショー】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジnoNIWA広場 雨天時はnoNIWAコートで開催 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年4月25日(土) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 着座エリア(芝生)での観覧には整理券が必要。9:30よりウエスト・ビレッジnoNIWA広場北側にて各回先着60人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■丸亀製麺うどん教室 拡大Ver.(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 4月25日)
丸亀製麺が主催する、粉から本格的なうどん作りを体験できる食育イベント。粉をこねる、足で踏む、生地を伸ばして切るといった一連の工程を楽しみながら、自分で作ったうどんをその場で味わうことができる。うどん作りを通じて、食の大切さや作る喜びを学ぶことができる。
【丸亀製麺うどん教室 拡大Ver.】イオンモール奈良登美ヶ丘 3F旭屋書店横特設会場 / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年4月25日(土) / (1) 子どもの部9:30〜、(2)親子の部15:00〜、(3)子どもの部16:30〜 / 参加費1人1500円 / 予約必須 イオンモールアプリキッズクラブで受付。各回定員30人。5歳以上小学校6年生以下のイオンモールキッズクラブ会員(親子の部は定員10組。親と子どもで1組4人まで) / 開始時間までに2階フードコートや3階トイレなどで手洗いを済ませておくことが必要。エプロン、三角巾、マスク、うどんをこねるときに履く靴下を要持参。汚れてもいい服装やタオルの持参を推奨
■わくわく鉄道おもちゃパーク(イオンモール大和郡山 / 4月25日・26日)
巨大な鉄道おもちゃのジオラマを、見て、体験して楽しめる鉄道イベント。会場いっぱいに広がる大迫力のジオラマをはじめ、実際に乗れる新幹線のミニ鉄道やドクターイエローのふわふわ遊具など、ワクワクする体験がめじろ押し。電車好きの子どもにとって、たまらなく楽しい1日を過ごすことができる。
【わくわく鉄道おもちゃパーク】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年4月25日(土)・26日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 入場無料 イベントの参加にはイオンモールアプリの提示が必要(1端末4人まで入場可、2歳以下無料)。ライドミニ新幹線1回200円、ドクターイエローふわふわ1回200円
■それいけ！アンパンマン ショー(イオンモール和歌山 / 4月26日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【それいけ！アンパンマン ショー】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月26日(日) / (1)10:30〜、(2)13:30〜 / 入場無料 観覧無料。9:00より1F B入口にて各回先着200人の整理券を配布(代表者1人につき4枚まで)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。