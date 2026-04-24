春野菜の和風ピザ【材料】（1枚分）強力粉 200gインスタントドライイースト 小さじ 1/2砂糖 大さじ 1/2豆乳(調整豆乳) 60ml水 75~85ml塩 小さじ 1/2オリーブ油 大さじ 1<具>白ネギ(青い部分含む) 70g水煮タケノコ 50g鶏ささ身 2本ピザ用チーズ 30g<ソース>みそ 大さじ 1.5マヨネーズ 大さじ 1.5砂糖 小さじ 2/3練り白ゴマ 小さじ 1一味唐辛子 少々オリーブ油 適量粗びき黒コショウ 適量一味唐辛子 適量【下準備】1、水と豆乳を人肌程度に温める。2、鶏ささ身は、分量外の水300ml、酒大さじ2、塩小さじ1/2を入れた熱湯に入れ、約5分ゆでる。冷めたらほぐしておく。3、水煮タケノコは下ゆでし、食べやすい大きさに切っておく。4、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。青い部分は幅3mmに切る。5、＜ソース＞の材料を混ぜ合わせておく。6、オーブンを230℃に予熱しておく。【作り方】1、ボウルに強力粉を入れ、インスタントドライイースト、砂糖を真ん中におく。塩をはしにおき、温めた水と豆乳をかけ、カードでひとまとまりになるまで混ぜる。2、生地を台の上に出し、オリーブ油を加えてこねる。表面がなめらかになり、膜がしっかりとはったら、温かいところに置き、約2倍になるまで発酵させる(40〜50分)。3、指に強力粉(分量外)をつけ、パンに穴をあけ、そのままの穴が残るか確認をする(フィンガーテスト)。4、ガス抜きをして丸めなおし、ベンチタイムをとる(10分)。5、成形をする。25cmくらいの円形に広げ、周りは厚めに残しておく。温かいところにおき、生地がひとまわり大きくなるまで二次発酵させる(35〜40分)。※ラップに強力粉をまぶしておくと生地にくっつかなくなる。6、＜ソース＞をぬり、白ネギ、水煮タケノコ、鶏ささ身をのせ、ピザ用チーズを散らす。オリーブ油、粗びき黒コショウ、お好みで一味唐辛子を振り、230℃に予熱しておいたオーブンで約15分焼く。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンの機種により、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。