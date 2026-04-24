春に無性に食べたくなる！おうちで楽しむ「軽食ピザ」人気レシピ3選〜生地から作る本格派からお手軽まで
暖かな春の季節に食べたくなる、軽食ピザのレシピをご紹介します。手軽に作れてテーブルが華やぐピザは、ランチやブランチにも大活躍。お気に入りの一枚をぜひ見つけてみてください！■【人気レシピNo.1】みそ香る新定番！春野菜の和風ピザ春の食卓にぴったりな和風ピザのレシピです。コク深いみそベースのソースに、白ネギ・水煮タケノコ・鶏ささ身をたっぷりのせて焼き上げれば、具材の旨みと香ばしい生地が絶妙にマッチ！周りを厚めに成形した自家製生地のもっちり食感も楽しめる、春ならではの和テイストピザです。
生地から手作りするレシピですが、市販のピザクラストを使って手軽に仕上げてもOK！時間や気分に合わせて、自分好みのスタイルで楽しめます。ホームパーティーやおうちランチにもぴったりで、いつものピザとはひと味違う新鮮な味わいに出会えますよ。
春野菜の和風ピザ■【2位以降も絶品ぞろい】春にうれしい！おうちピザバリエーション
【材料】（1枚分）
強力粉 200g
インスタントドライイースト 小さじ 1/2
砂糖 大さじ 1/2
豆乳(調整豆乳) 60ml
水 75~85ml
塩 小さじ 1/2
オリーブ油 大さじ 1
<具>
白ネギ(青い部分含む) 70g
水煮タケノコ 50g
鶏ささ身 2本
ピザ用チーズ 30g
<ソース>
みそ 大さじ 1.5
マヨネーズ 大さじ 1.5
砂糖 小さじ 2/3
練り白ゴマ 小さじ 1
一味唐辛子 少々
オリーブ油 適量
粗びき黒コショウ 適量
一味唐辛子 適量
【下準備】
1、水と豆乳を人肌程度に温める。
2、鶏ささ身は、分量外の水300ml、酒大さじ2、塩小さじ1/2を入れた熱湯に入れ、約5分ゆでる。冷めたらほぐしておく。
3、水煮タケノコは下ゆでし、食べやすい大きさに切っておく。
4、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。青い部分は幅3mmに切る。
5、＜ソース＞の材料を混ぜ合わせておく。
6、オーブンを230℃に予熱しておく。
【作り方】
1、ボウルに強力粉を入れ、インスタントドライイースト、砂糖を真ん中におく。塩をはしにおき、温めた水と豆乳をかけ、カードでひとまとまりになるまで混ぜる。
2、生地を台の上に出し、オリーブ油を加えてこねる。表面がなめらかになり、膜がしっかりとはったら、温かいところに置き、約2倍になるまで発酵させる(40〜50分)。
3、指に強力粉(分量外)をつけ、パンに穴をあけ、そのままの穴が残るか確認をする(フィンガーテスト)。
4、ガス抜きをして丸めなおし、ベンチタイムをとる(10分)。
5、成形をする。25cmくらいの円形に広げ、周りは厚めに残しておく。温かいところにおき、生地がひとまわり大きくなるまで二次発酵させる(35〜40分)。※ラップに強力粉をまぶしておくと生地にくっつかなくなる。
6、＜ソース＞をぬり、白ネギ、水煮タケノコ、鶏ささ身をのせ、ピザ用チーズを散らす。オリーブ油、粗びき黒コショウ、お好みで一味唐辛子を振り、230℃に予熱しておいたオーブンで約15分焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンの機種により、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【材料】（1枚分）
強力粉 200g
インスタントドライイースト 小さじ 1/2
砂糖 大さじ 1/2
豆乳(調整豆乳) 60ml
水 75~85ml
塩 小さじ 1/2
オリーブ油 大さじ 1
<具>
白ネギ(青い部分含む) 70g
水煮タケノコ 50g
鶏ささ身 2本
ピザ用チーズ 30g
<ソース>
みそ 大さじ 1.5
マヨネーズ 大さじ 1.5
砂糖 小さじ 2/3
練り白ゴマ 小さじ 1
一味唐辛子 少々
オリーブ油 適量
粗びき黒コショウ 適量
一味唐辛子 適量
【下準備】
1、水と豆乳を人肌程度に温める。
2、鶏ささ身は、分量外の水300ml、酒大さじ2、塩小さじ1/2を入れた熱湯に入れ、約5分ゆでる。冷めたらほぐしておく。
3、水煮タケノコは下ゆでし、食べやすい大きさに切っておく。
4、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。青い部分は幅3mmに切る。
5、＜ソース＞の材料を混ぜ合わせておく。
6、オーブンを230℃に予熱しておく。
【作り方】
1、ボウルに強力粉を入れ、インスタントドライイースト、砂糖を真ん中におく。塩をはしにおき、温めた水と豆乳をかけ、カードでひとまとまりになるまで混ぜる。
2、生地を台の上に出し、オリーブ油を加えてこねる。表面がなめらかになり、膜がしっかりとはったら、温かいところに置き、約2倍になるまで発酵させる(40〜50分)。
3、指に強力粉(分量外)をつけ、パンに穴をあけ、そのままの穴が残るか確認をする(フィンガーテスト)。
4、ガス抜きをして丸めなおし、ベンチタイムをとる(10分)。
5、成形をする。25cmくらいの円形に広げ、周りは厚めに残しておく。温かいところにおき、生地がひとまわり大きくなるまで二次発酵させる(35〜40分)。※ラップに強力粉をまぶしておくと生地にくっつかなくなる。
6、＜ソース＞をぬり、白ネギ、水煮タケノコ、鶏ささ身をのせ、ピザ用チーズを散らす。オリーブ油、粗びき黒コショウ、お好みで一味唐辛子を振り、230℃に予熱しておいたオーブンで約15分焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンの機種により、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【No.2】ジュワッとベーコンが香る！春野菜のポテトピザ子どもも大喜びのベーコンポテトピザは、春野菜との相性も抜群です。ジュワッとにじむベーコンのうま味とほくほくポテトのコク旨な組み合わせが食欲をそそります。おうちで手作りするから、トッピングも自由自在に楽しめますよ。
手作りピザ ベーコンポテト おうちで簡単子ども喜ぶ by保田 美幸さん
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
<具>
ジャガイモ 1~2個
塩 少々
ベーコン 4枚
水煮コーン(缶) 40g
ピザ用ソース 適量
ピザ用チーズ 適量
ドライパセリ 少々
【作り方】
1、ジャガイモは皮ごと水洗いし、ぬれたままラップに包んで電子レンジで3〜4分加熱して火を通す。皮をむいてフォークで粗くつぶし、塩を振る。ベーコンは粗く刻む。＜具＞の材料を合わせておく。オーブンは230℃に予熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、ピザクラストにピザ用ソースをぬり、＜具＞を散らしてピザ用チーズをたっぷりのせる。
3、230℃に予熱しておいたオーブンで焼き、チーズが溶けてキツネ色に色付いてきたら器にのせ、ドライパセリを振る。
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
<具>
ジャガイモ 1~2個
塩 少々
ベーコン 4枚
水煮コーン(缶) 40g
ピザ用ソース 適量
ピザ用チーズ 適量
ドライパセリ 少々
【作り方】
1、ジャガイモは皮ごと水洗いし、ぬれたままラップに包んで電子レンジで3〜4分加熱して火を通す。皮をむいてフォークで粗くつぶし、塩を振る。ベーコンは粗く刻む。＜具＞の材料を合わせておく。オーブンは230℃に予熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、ピザクラストにピザ用ソースをぬり、＜具＞を散らしてピザ用チーズをたっぷりのせる。
3、230℃に予熱しておいたオーブンで焼き、チーズが溶けてキツネ色に色付いてきたら器にのせ、ドライパセリを振る。
【No.3】ふわッと磯の香り広がる！生ハム風シラスピザ春らしい軽やかさがうれしいシラスピザは、磯の風味がふわっと口いっぱいに広がる一枚です。生ハムのピザにも負けない上品な味わいで、ワインやハーブティーとの相性も◎。あっさりとした軽食にぴったりです。
シラスピザ■シーン別に楽しむ春の軽食ピザまとめ今回ご紹介した春の軽食ピザレシピ、いかがでしたか？みそ香るコク深い春野菜の和風ピザはおもてなしやホームパーティーに、ジュワッとコク旨なベーコンポテトピザは家族みんなで楽しむおうちランチに、そして磯の香りさわやかなシラスピザは春のピクニックや軽めのブランチにおすすめです。季節の食材を取り入れながら、お気に入りのアレンジを見つけてみてくださいね。どのレシピも手軽に作れるので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください！
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
トマトソース(パスタ用) 適量
<具>
シラス干し 大さじ 8~10
アンチョビ 3~4枚
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1個
プチトマト 6~8個
ピザ用チーズ 120~130g
【下準備】
1、玉ネギは縦薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、横に薄切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦4等分にする。
2、オーブンを230℃に予熱する。
【作り方】
1、ピザクラストにトマトソースをぬって＜具＞をのせ、ピザ用チーズを全体に散らす(2枚作る)。アンチョビは手でちぎりながらのせて下さい。
2、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜11分焼き、器にのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【材料】（2人分）
ピザクラスト(市販品) 2枚
トマトソース(パスタ用) 適量
<具>
シラス干し 大さじ 8~10
アンチョビ 3~4枚
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1個
プチトマト 6~8個
ピザ用チーズ 120~130g
【下準備】
1、玉ネギは縦薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、横に薄切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦4等分にする。
2、オーブンを230℃に予熱する。
【作り方】
1、ピザクラストにトマトソースをぬって＜具＞をのせ、ピザ用チーズを全体に散らす(2枚作る)。アンチョビは手でちぎりながらのせて下さい。
2、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜11分焼き、器にのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。