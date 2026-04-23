春夏は「この柄」で！【ZARA】1点投入で着映える「注目ストライプアイテム」

2026年の春夏コーデで、再注目されているのが「ストライプ柄」のアイテム。程よい存在感でアクセントを加えつつ、スタイリッシュで大人の着こなしにも取り入れやすいのが魅力です。特に【ZARA（ザラ）】には、素材やシルエットにこだわったアイテムが揃っていて、今っぽいコーデが楽しめそう。洗練されたデザインに注目です。

さりげないストライプでこなれるシャツ

【ZARA】「ストライプ柄リボンシャツ」\5,990（税込）

ベースと同色系のさりげないストライプが、爽やかでこなれた印象を演出するシャツ。ほんのり透ける素材が今の季節にぴったりで、シンプルなパンツに合わせるだけで着映えそう。袖口のリボンデザインや凹凸のある素材もアクセントになり、高見えも狙えます。上品なのに堅すぎず、ほどよく抜け感のあるスタイルが作れる1枚です。

美脚見えも狙える細ストライプパンツ

【ZARA】「ストライプ柄スカーフ付きワイドパンツ」\6,590（税込）

細ストライプが縦のラインを強調し、脚をすっきり見せてくれそうなワイドパンツ。ハイウエスト設計で、特にコンパクトなトップスやトップスインの着こなしと好相性です。スカーフのようなベルトがおしゃれで、単調になりがちな夏コーデに動きをプラスしてくれそう。ジャケットやシャツできれいめに寄せれば、通勤やオフィスシーンにも活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。