キャンプの快適度が一気にアップ！氷が溶けにくい高性能設計で、ドリンクも食材も冷たさをキープ。【フリーアプ】ステンレスアイスタンクがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
クーラーボックス代わりにも活躍！氷をしっかりキープして、飲み物の冷たさを長時間キープ。【フリーアプ】ステンレスアイスタンクがAmazonから販売中！
冷たい氷を長時間キープする氷タンク。熱中症予防、アウトドア、スポーツに最適。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
持ち運び簡単・広口設計。便利な持ち手つきで持ち運びやすい。また、広口設計だから、氷がいれやすく、お手入れもしやすい。
断熱2重構造で冷たさキープ。魔法瓶と同様の2重構造だから、氷が長持ち。
→【アイテム詳細を見る】
もっと大きいものが欲しいというご要望にお応えして大容量サイズも。
クーラーボックス代わりにも活躍！氷をしっかりキープして、飲み物の冷たさを長時間キープ。【フリーアプ】ステンレスアイスタンクがAmazonから販売中！
冷たい氷を長時間キープする氷タンク。熱中症予防、アウトドア、スポーツに最適。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
持ち運び簡単・広口設計。便利な持ち手つきで持ち運びやすい。また、広口設計だから、氷がいれやすく、お手入れもしやすい。
断熱2重構造で冷たさキープ。魔法瓶と同様の2重構造だから、氷が長持ち。
→【アイテム詳細を見る】
もっと大きいものが欲しいというご要望にお応えして大容量サイズも。