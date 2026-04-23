MIC新作ブラで叶える快適習慣♡着替え不要の新スタンダード誕生

忙しい毎日を過ごす女性にとって、「着替え」のひと手間は意外と大きなストレス。そんな悩みに寄り添う新しい選択肢として、MICの新作ブラ「MICノーチェンジ」が登場しました。日常から軽い運動までこれ一枚で対応できる機能性と快適さを兼ね備えた一着は、ライフスタイルをより自由に、そして心地よく変えてくれます。新しいインナー習慣で、毎日をもっと軽やかに楽しんでみませんか♪

着替え不要の新発想ブラ

「MICノーチェンジ」は、“着替えなくていい”という新しい価値観を提案する新作ブラ。朝の身支度から仕事、そして軽い運動まで、シーンごとに下着を変える必要がなく、一日中快適に過ごせるのが魅力です。

ノンワイヤー設計で締め付け感が少なく、長時間の着用でもストレスフリー。

さらに、特許取得の3Dカップ（特許6144457号）が自然で美しいバストラインをキープしながら、しっかりとしたホールド力も実現します。

日常の中で感じていた「着替えの面倒」「スポーツブラの窮屈さ」といった悩みをスマートに解消し、オンもオフもシームレスにつながる快適さを叶えてくれる一枚です。

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日常も運動もこれ一枚で

デスクワークや外出時はもちろん、ヨガやピラティス、軽いジョギングといったアクティブシーンにも対応。

ユレ防止パネルと3Dカップの組み合わせにより、動いてもバストがズレにくく、安心感のある着用感が続きます。

また、カップ裏には吸汗速乾メッシュを採用し、汗による不快感を軽減。ストラップは柔らかく伸縮性があり、前側アジャスターで調整も簡単です。後ろはノンホック仕様で、寝転ぶ動きでもストレスを感じにくい設計に。

さらに、型崩れしにくくコンパクトに丸められるため、収納や持ち運びにも便利。忙しい日常に寄り添う細やかな工夫が詰まっています。

※本商品はヨガやピラティス、軽いジョギングなど日常の軽度な運動向けです。長時間の激しい運動には専用品をご使用ください。

毎日を変える一枚を味方に

「MICノーチェンジ」は、ただのインナーではなく、日常とアクティブをつなぐ新しいパートナー。

着替えの手間をなくすことで、時間にも心にも余裕が生まれ、自分らしいライフスタイルをより自由に楽しめます。

忙しい毎日だからこそ、心地よさを妥協しない選択を。新作ブラで、あなたの毎日をもっと軽やかにアップデートしてみてください♡