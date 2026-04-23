【ネコ漫画】ねこたちが人間のように働いていたら？17万いいねがついた4コマ漫画『ねこのおしごと』に癒される人続出
今だって人間社会の中で“ねこ”は切っても切れない存在。そんなねこたちがもっと社会進出したら世界はもっとかわいくなるかも!?
【ねこ漫画】『ねこのおしごと』を読む
漫画『ねこのおしごと』は、ねこと人が同じ立場に立ちながらも、ねこの特長そのままに好きな仕事を好きなようにやりまくる4コマ作品。作者の「ぱんだにあ」(@pandania0)さんは、2025年10月スタートのアニメ『うごく!ねこむかしばなし』の原作者としても話題の漫画家だ。
SNS上では「ずっと読んでいられるかわいさ」「思わず笑ってしまった」という声が寄せられ、作品が投稿されると「我が家のねこも見てほしい」と愛猫の写真をリプライするファンが続出の本作。2025年3月28日に待望のコミックス第2巻が発売された今、第1巻から厳選したエピソードを試し読み！実際にねこと暮らしている人もそうでない人も、自由奔放に仕事へ邁進する彼らの姿に、心ゆくまで癒やされてほしい。
→『ねこのおしごと』を試し読み
→『ねこのおしごと』を試し読み
(C)ぱんだにあ / ヒーローズ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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漫画『ねこのおしごと』は、ねこと人が同じ立場に立ちながらも、ねこの特長そのままに好きな仕事を好きなようにやりまくる4コマ作品。作者の「ぱんだにあ」(@pandania0)さんは、2025年10月スタートのアニメ『うごく!ねこむかしばなし』の原作者としても話題の漫画家だ。
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