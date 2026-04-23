深夜にこっそりスマホ。「なんでもない」と目をそらす夫が怪しい → 届いた『書類』に号泣したワケ

夫婦間で、相手が何かこそこそしていると気になっていろいろなことを疑ってしまいますよね。今回は、筆者の友人に起こった“こっそりスマホを触っている夫”とのエピソードを紹介します。

夜泣きで別寝室、なのに夫は起きていた

現在、1歳ちょうどになる息子がいる私たち夫婦。夜泣きが始まったため、夫とは寝室を別にしています。夫は仕事が忙しく、眠れないと日中に支障が出ると思ったため、私から提案しました。

しかし、最近夫が深夜に布団の中でスマホをいじっているようなのです。

それに気づいたのは、トイレに行くときでした。寝室の前を通る際に、ドアのすき間からこっそり寝室を覗いたところ、布団からスマホの光が漏れ出ていたのです。

「夫が早く眠れるように寝室を別にしたのに……」

ムッとしてしまいましたが、たまには眠れない日もあるだろうと思い、気にしていませんでした。

しかし、夫が布団の中でスマホをいじっていたのは、この日だけではなかったのです。

まさか浮気相手と連絡を取っている……？

夫にさりげなく聞いてみましたが、「なんでもないよ」「気のせいだよ」とごまかすだけ。

明らかに連日起きているのに、そのような返答はどう考えてもおかしいと思った私。夫はとてもまじめで、どちらかと言うと静かな性格です。

「まさか浮気？」

「そんなわけないよね」

そう思いつつも、正直に言ってもらえないことで不安になる私。子どもの夜泣きも続いており、少しずつメンタルが削られていきました。