泥まみれで味わう夏の開放感！ HOLY FUNGUS「泥んこバレーボール大会」

記事ポイント 岐阜県郡上市の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」で、8月8日に泥んこバレーボール大会を開催4名以上7名以下の男女混合チームで参加でき、参加費はチーム登録費5,000円と1人2,000円優勝賞品の母袋産米20kgや参加賞のオーガニックコスメ、限定宿泊特典も用意 岐阜県郡上市の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」で、8月8日に泥んこバレーボール大会を開催4名以上7名以下の男女混合チームで参加でき、参加費はチーム登録費5,000円と1人2,000円優勝賞品の母袋産米20kgや参加賞のオーガニックコスメ、限定宿泊特典も用意

岐阜県郡上市の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS（ホーリーファンガス）」で、2026年8月8日に「泥んこバレーボール」大会が開催されます。

約9年ぶりに復活する地域おこしイベントで、無農薬栽培のお米を育てる田んぼをコートに使い、泥の中で体を動かす非日常体験を楽しめる企画です。

主催は、国産オーガニックコスメを製造、販売するネオナチュラル。

大会参加者の募集は5月31日まで受け付けます。

HOLY FUNGUS「泥んこバレーボール大会」





開催日時：2026年8月8日（土）9:00〜16:00会場：HOLY FUNGUS（ネオナチュラル母袋有機農場、岐阜県郡上市大和町栗巣1079）予定チーム数：8〜10チーム（最小決行5チーム）チーム条件：4名以上7名以下の男女混合参加費：チーム登録費5,000円、1名あたり2,000円見学、応援者昼食代：1名1,000円申込締切：2026年5月31日（日）申込方法：大会概要ページ内の申込フォーム

会場は、ネオナチュラルが運営する岐阜県郡上市母袋地区の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」です。

栗巣川と鷹茄子川の合流地点に位置し、目の前には白山信仰の神社がある自然豊かなロケーション。

大自然に囲まれた有機農場で、泥だらけになりながらチームプレーを楽しめます。

小雨決行で、荒天時は中止。

中止の判断は前日15時までに行い、HOLY FUNGUS公式Instagramで案内されます。

約9年ぶりの復活





泥んこバレーボールは、田んぼや休耕田などの泥の中で行うバレーボールで、地域おこしや夏のスポーツイベントとして全国で開催されてきた企画です。

今回の大会は、もともと母袋地区で実施されていた催しの復活開催。

自然の中で思いきり体を動かせる解放感と、地域との交流が深まる点も魅力です。

自然に囲まれた有機農場





大会の舞台となるネオナチュラル母袋有機農場は、スキンケア原料を栽培する自社農場です。

耕作放棄地を開墾し、ヘチマやハーブ、お米などを栽培しており、化粧品や食品、日用品にも活用しています。

2024年には「善玉菌リトリート」をテーマに体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」をオープン。

キャンプと自然体験を組み合わせた施設として展開しています。

ネオナチュラルによると、自然豊かな場所には肌をすこやかに保つ“善玉菌”が豊富という研究もあり、自然と触れ合いながら健康的で美しい体づくりを目指せる点も特徴です。

昼食と交流会





参加費には弁当、豚汁、参加賞が含まれます。

昼食では母袋で採れた食材を使った里山弁当を提供。

大会後には地元との交流会も予定されており、スポーツだけでなく地域文化に親しめる一日になりそうです。

参加条件と申し込み





チーム人数：4名以上7名以下男女混合条件：4〜5名は女性2名以上、6〜7名は女性3名以上最小決行チーム数：5チーム応募多数の場合：抽選入金方法：参加決定通知後、指定ページから期間内に振込注意事項：小学生以下はプレー継続が難しいため非推奨

チーム編成には人数だけでなく男女比の条件も設けられています。

参加を希望する場合は、大会概要ページ内の申込フォームから応募。

応募者多数の場合は抽選です。

優勝賞品と宿泊特典





優勝賞品：母袋産のお米20kg参加賞：有機農場で栽培した自然素材を使ったオーガニックコスメ宿泊特典：大会前日と当日、参加者限定の特別価格で宿泊可能

優勝チームには、母袋で栽培したお米20kgを進呈。

参加者全員には、有機農場の自然素材を使ったオーガニックコスメが配布されます。

さらに、大会前日と当日は参加者限定でキャンプ場に特別価格で宿泊可能。

遠方から参加するチームにも使いやすい特典です。

泥んこになって思い切り体を動かし、里山の自然や地域の人との交流も楽しめる今回の大会。

スポーツイベントとしてはもちろん、夏のおでかけ先としても印象に残る一日になりそうです。

参加条件や申込方法を確認して、仲間とチームを組んで応募してみてはいかがでしょうか。

HOLY FUNGUS「泥んこバレーボール大会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 1チームは何人で参加できますか？

A. 1チーム4名以上7名以下で参加できます。

男女混合が条件で、4〜5名のチームは女性2名以上、6〜7名のチームは女性3名以上が必要です。

Q. 参加費には何が含まれていますか？

A. 参加費は1名あたり2,000円で、弁当、豚汁、参加賞が含まれます。

別途、チーム登録費として1チーム5,000円が必要です。

見学、応援のみの場合は昼食付きで1名1,000円です。

Q. 雨の日でも開催されますか？

A. 小雨の場合は開催されますが、荒天時は中止です。

中止の判断は前日15時までに行われ、HOLY FUNGUS公式Instagramで案内されます。

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