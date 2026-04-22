デジタル人工知能（AI）と実際の機械やロボットを組み合わせた「フィジカルAI」

BMW AG取締役会メンバーで生産を担当するミラン・ネデリコビッチ氏｜Milan Nedeljković, Member of the Board of Management of BMW AG, Production

BMWグループは、生産におけるデジタル化と人工知能の活用を着実に推進している。この取り組みの重要な要素のひとつが「フィジカルAI」。これは、デジタル人工知能（AI）と実際の機械やロボットを組み合わせたもので、人型ロボットなどのインテリジェントシステムを実際の生産プロセスに統合することを可能にする。

このたび、BMWグループは初めてヨーロッパに物理AIを導入し、ライプツィヒ工場でヒューマノイドロボットを用いたパイロットプロジェクトを開始した。このプロジェクトは人型ロボットを既存の自動車量産に統合するとともに、バッテリーや部品の生産におけるさらなる応用を模索するのが目的だ。

BMW AG取締役会メンバーで生産担当のミラン・ネデリコビッチ氏はこう述べている。

「デジタル化は、ヨーロッパだけでなく世界規模で、当社の生産における競争力を向上させます。エンジニアリングの専門知識と人工知能の融合は、生産において全く新しい可能性を切り開きます」

昨年、BMWグループは米国スパルタンバーグ工場で人型ロボットを用いたパイロットプロジェクトを成功裏に実施した。このプロジェクトから得られた知見は、物理AIアプリケーションのさらなる開発と規模拡大に活用されている。

従業員の負担を軽減し、労働環境をさらに改善するのが目標

BMWライプツィヒ工場で働く人型ロボット「イーオン」｜Humanoid Robotics (AEON) at BMW Group Plant Leipzig

人工知能は、すでにBMWグループの生産システムに不可欠な要素。デジタルツインやAIを活用した品質管理を備えた仮想工場から、自律輸送ソリューションを備えたイントラロジスティクスまで、インテリジェントシステムはほぼすべての生産工程で使用されている。

生産現場で人工知能を効果的に活用するための前提条件は、生産システム全体にわたる統一されたITおよびデータモデル。BMWグループは生産システムにおいて、孤立したデータサイロを統一されたデータプラットフォームへと一貫して変革してきた。これにより、すべてのデータが常に一貫性があり、標準化され、利用可能となっている。

この仕組みによりデジタルAIエージェントは、複雑な環境下でもますます困難なタスクを自律的に遂行できるようになり、継続的に学習しながら新たな応用分野へと拡大していく。インテリジェントで自律的な意思決定を行うエージェントの導入は、生産におけるパラダイムシフトを象徴するもの。これらのデジタルAIエージェントはロボットと組み合わせることでフィジカルAIを構成する。

BMWグループの生産ネットワーク・サプライチェーンマネジメントを担当するマイケル・ニコライデス上級副社長はこのように述べている。

「私たちの目標は、テクノロジーリーダーとなり、新しいテクノロジーを早期に生産に統合することです。パイロットプロジェクトは、物理AI、つまり学習能力を持つAI搭載ロボットの活用を、実際の産業環境下でテストし、さらに発展させるのに役立ちます」

BMWグループは物理AIと人型ロボットを自動化ポートフォリオに戦略的に組み入れており、人型ロボットは既存の自動化システムを補完する付加価値の高い技術として位置づけている。とくに、単調な作業、人間工学的に負担の大きい作業、あるいは安全性が極めて重要な作業においてその可能性が発揮される。従業員の負担を軽減し、労働環境をさらに改善するのが目標だ。

「生産現場における物理AIのコンピテンスセンター」を設立

BMWグループ生産現場におけるフィジカルAIコンピテンスセンター｜BMW Group Center of Competence for Physical AI in Production

BMWグループは生産現場における一貫したデータプラットフォームを有しているため、実環境下で物理AI、特にヒューマノイドロボットの可能性を検証しようとするテクノロジー企業にとって魅力的なパートナーとなっている。BMWグループは新たに「生産現場における物理AIコンピテンスセンター」を設立することで、専門知識の統合と、組織全体で幅広い知識を活用できる体制の構築に向けた次なる一歩を踏み出した。

BMWグループは明確に体系化されたアプローチを採用している。技術パートナーは、定められた成熟度、工業化基準に基づいて評価され、実際の生産環境下でのパイロットプロジェクトでテスト。理論的評価の後、BMWの生産システムにおける実際のユースケースを用いて、製造業者の拠点にある研究所で統合能力をテストする評価が行われる。この段階が成功した場合、BMWグループの工場で実際の生産環境下での初期テスト展開が行われ、その後、実際のパイロットフェーズへと進む。

ヨーロッパ初の人型ロボットを用いたパイロットプロジェクト

BMWライプツィヒ工場で働く人型ロボット「イーオン」｜Humanoid Robotics (AEON) at BMW Group Plant Leipzig

BMWグループのセンサー技術、そしてソフトウェア分野における長年の実績あるパートナーであるヘキサゴン社との協力のもと、ヨーロッパで初のパイロットプロジェクトが現在進行中だ。チューリッヒに拠点を置くヘキサゴン社の組織部門であるヘキサゴン ロボティクスは物理AIを専門としており、2025年6月に初の人型ロボット「イーオン」を発表した。

初期の理論評価段階とラボでのテストが成功した後、2025年12月にBMWグループのライプツィヒ工場で最初の試験導入を実施。今年4月からは、今夏に開始される実際のパイロットフェーズへの完全な統合を確実にするため、さらなる試験導入が計画されている。

ライプツィヒでの導入は、ロボットの多機能アプリケーションのテストに重点を置いている。このロボットはイーオン社の設計に基づいており、人間のようなボディ形状により、様々なハンドやグリッパー、スキャンツールなどを柔軟に取り付けることができ、車輪上でのダイナミックな動作も可能となる。テスト段階およびその後のパイロットフェーズでは、高電圧バッテリーの組み立てや部品製造にロボットが使用される予定だ。

BMWライプツィヒ工場で働く人型ロボット「イーオン」｜Humanoid Robotics (AEON) at BMW Group Plant Leipzig

BMWグループの工場で世界初となるヒューマノイドロボットの導入は、2025年に米国スパルタンバーグ工場でテクノロジー企業フィギュアAI社の協力のもと実施された。その結果、物理AIが実世界の条件下で測定可能な付加価値を提供できることが実証された。

ロボット「フィギュア02」は、10カ月以内に3万台以上のBMW X3の生産をサポートし、月曜日から金曜日まで毎日10時間シフトで稼働した。フィギュア02は、溶接工程における板金部品の精密な取り外しと位置決めを担当。これは、速度と精度が特に要求されるだけでなく、肉体的にも非常に負担の大きい作業だ。合計で9万個以上の部品を移動させ、約1250時間の稼働時間で約120万ステップをこなした。

このパイロット試験により、人型ロボットがミリ単位の精度で部品を配置するなど、正確で反復的な作業を安全に実行できることが確認され、生産現場における物理AIのさらなる導入に向けた重要な知見を得ている。

スパルタンバーグの車体工場は、すでに高度な自動化が進んでいることから、試験段階の拠点として選ばれた。この分野のBMWグループの従業員は、新しい技術やプロセスの導入において豊富な経験を有している。例えば、生産ラインへの資材供給は、すでにほぼすべて自動スマート搬送ロボット（STR）によって行われている。プロジェクトチームによる早期のコミュニケーションは、当初から透明性を確保し、導入の受け入れを促進。人型ロボットの導入は従業員の間で大きな関心を集め、プロジェクト期間中に日常業務の自然な一部となった。

BMWグループとフィギュアAI社は現在、「フィギュア03」ロボットの導入に関する新たな活用事例の検討に入っている。