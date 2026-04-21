見逃してない？うつ病が回復に向かっていることを示す「意外な6つのサイン」
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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【意外！】うつ病が回復していっている６つのサイン」を公開した。動画では、臨床心理士および公認心理師である発信者が、うつ病の回復過程で現れる、見落としがちな地味で小さな6つの変化について解説している。
動画の冒頭で、うつ病の回復は期待しているほどドラマチックなものではなく、一進一退を繰り返しながら徐々に良くなっていくものだと定義する。よく知られている「部屋の片付けがしたくなる」といった変化よりも、さらに早い段階で現れる「ひっそりとした」サインがあるという。
1つ目のサインとして挙げられたのは「一つのことに縛られない・悩みを途中で切り上げる」ことである。症状が重い時期はネガティブな思考が頭を巡り続けるが、回復が始まると「まあいいか」と柔軟な考えができるようになり、心配事を自然に切り上げられるようになる。続いて、頭のモヤモヤ（ブレインフォッグ）が晴れ、周囲の状況を把握できるようになる「視野が開けてきた」状態を2つ目のサインとして解説した。
3つ目は「部屋の隅のほこりに気づいた」ことである。これは片付けを始める前の段階であり、脳の認知機能が回復することで、外界の細かい部分に気づく余裕が生まれた証拠だという。4つ目には「家族とたわいのない話ができるようになった」ことを挙げ、脳の働きが回復して言葉が増え、自分から話しかけられるようになる変化だと説明した。
さらに、5つ目のサインとして「薬の飲み忘れが起きた」ことを提示。薬が唯一の支えだった状態から、病気を忘れられる時間が生まれてきたという、立派な回復のサインだとした。6つ目は「お酒が美味しいと感じなくなった」ことである。療養中にお酒で鬱気分を和らげていた人が、脳が健康な状態に近づくことで、以前のようにお酒を美味しく感じなくなる現象を解説した。
最後に、今回紹介したサインは「復職できた」といった輝かしいものではなく、どれも地味で小さなものばかりだと述べる。うつ病の回復とは、劇的な変化が突然訪れるのではなく、こうした小さな変化が少しずつ積み重なっていくものであると結論づけた。
動画の冒頭で、うつ病の回復は期待しているほどドラマチックなものではなく、一進一退を繰り返しながら徐々に良くなっていくものだと定義する。よく知られている「部屋の片付けがしたくなる」といった変化よりも、さらに早い段階で現れる「ひっそりとした」サインがあるという。
1つ目のサインとして挙げられたのは「一つのことに縛られない・悩みを途中で切り上げる」ことである。症状が重い時期はネガティブな思考が頭を巡り続けるが、回復が始まると「まあいいか」と柔軟な考えができるようになり、心配事を自然に切り上げられるようになる。続いて、頭のモヤモヤ（ブレインフォッグ）が晴れ、周囲の状況を把握できるようになる「視野が開けてきた」状態を2つ目のサインとして解説した。
3つ目は「部屋の隅のほこりに気づいた」ことである。これは片付けを始める前の段階であり、脳の認知機能が回復することで、外界の細かい部分に気づく余裕が生まれた証拠だという。4つ目には「家族とたわいのない話ができるようになった」ことを挙げ、脳の働きが回復して言葉が増え、自分から話しかけられるようになる変化だと説明した。
さらに、5つ目のサインとして「薬の飲み忘れが起きた」ことを提示。薬が唯一の支えだった状態から、病気を忘れられる時間が生まれてきたという、立派な回復のサインだとした。6つ目は「お酒が美味しいと感じなくなった」ことである。療養中にお酒で鬱気分を和らげていた人が、脳が健康な状態に近づくことで、以前のようにお酒を美味しく感じなくなる現象を解説した。
最後に、今回紹介したサインは「復職できた」といった輝かしいものではなく、どれも地味で小さなものばかりだと述べる。うつ病の回復とは、劇的な変化が突然訪れるのではなく、こうした小さな変化が少しずつ積み重なっていくものであると結論づけた。
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