【漢字クイズ】「苧麻」はなんて読む？繊維につかう植物の名前！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「苧麻」という漢字を見たことはありますか？

「苧」の読み方を想像してみてください。

いったい、「苧麻」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。