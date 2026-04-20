【漢字クイズ】「苧麻」はなんて読む？繊維につかう植物の名前！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「苧麻」はなんて読む？
「苧麻」という漢字を見たことはありますか？
「苧」の読み方を想像してみてください。
いったい、「苧麻」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ちょま」でした！
苧麻とは、イラクサ科の多年草であるカラムシの別名で、その繊維で織った布のことも指しています。
越後縮（えちごちぢみ）、奈良晒（ならざらし）などの布も、苧麻が原料となっており、洋服などに使われている「ラミーリネン」は、このカラムシの変種なんだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部