「長さは変えたくない」ならコレーッ！【40・50代】が参考にしたい「長さ別ウルフレイヤー」

今の長さをキープしたまま雰囲気を変えたいときは、段を入れてシルエットを整えるウルフレイヤーを選択肢に加えてみませんか？ ベースの長さを変えずにカットを工夫するだけで、グッと垢抜けた印象に生まれ変わるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、短めから長めまでレングス順に、洗練されたウルフレイヤースタイルをご紹介します。

すっきりヘルシーなミニボブレングスのプチウルフ

まずは顎下ラインでコンパクトにまとまる、短めレングスのプチウルフです。こっくりと落ち着いたブラウンカラーを合わせ、トップはナチュラルに内側へ入れつつ、ベースを顎下でくびれさせて外ハネにしています。落ち着いた空気感をまといながらも、首元をすっきりと見せてヘルシーな魅力が引き立つスタイルです。

肩ラインでハネる、ダークブラウンのウルフボブ

続いては、肩に当たる長さを活かして自然に毛先がハネる、扱いやすいウルフボブです。トップにふんわりとした丸みを持たせ、首元でくびれを作ってから外ハネに整えることで、綺麗なシルエットが完成します。ダークブラウンのベースに控えめなハイライトを入れれば、オシャレを楽しみながら白髪もカバー。

上品にまとまる、長めレングスのプチウルフロブ

さらに長さを残した、ボブとミディアムの中間にあたるロブスタイルは、まろやかなブラウンで上品に仕上げるのがおすすめです。トップを長めに残して内側へ流し、ベースは肩上までストンと落としてから外ハネにしています。ゆとりのあるレングスが女性らしい柔らかさを引き出し、大人にふさわしいこなれ感を与えてくれそうです。

華やかに揺れる、ミディアムウルフレイヤー

最後はしっかりと長さをキープしたミディアムヘアに、やや高めの位置から段を入れた華やかなスタイル。ブラウンをベースに、トップを中心としたハイライトを散りばめ、毛束ごとに内巻きと外巻きを組み合わせています。長さを変えずにレイヤーの動きで立体感を生み出せるため、いつもの髪型に変化をつけたい人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里