鬼ポジティブ女子の涙に「詰んだ!!」陰キャ男子にとって唯一の友達だったのに…陰キャ男子が崖っぷち！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
初めて描いた創作漫画『陰キャ王子と高嶺の華子さん』が“pixivコミック編集員のオススメ”に抜粋されたり、“今週の注目漫画16選”に選出された杉岡ケイ( @kei_sugioka)さん。現在は、一般企業で働くかたわら、先述した漫画作品が某出版社の編集者の目に止まって担当編集としてつくこととなり、創作活動を続けている。
そんな杉岡さんが描いた『笑ってコトちゃん』は、2023年4月にSNSにアップされると2000超えの“いいね！”がついた最新作。ネガティブな陰キャ男子と、“超”がつくほどポジティブな陽キャ女子が登場するかわいいラブコメだ。作品に込めた思いや、制作時の裏話について杉岡さんにインタビューしてみた。
杉岡さんが漫画制作において最も重視しているのは、キャラクターの表情である。「自分のなかで武器になり得るかなと思っているのは、“キャラクターの表情”です」と語るように、その魅力を最大限に引き出すため、感情の変化が伝わる描写に力を注いでいるという。編集者からも「表情がよく描けていたから」と評価され、読者からも同様の声が多く寄せられている点が、その強みを裏付けている。
本作「笑ってコトちゃん」では、陰キャ男子と陽キャ女子の関係性に焦点を当てている。「私は陰キャ男子が好きで、陰キャが陽キャに振り回される構図が大好き」と語る杉岡さんの台詞から、自身の嗜好を率直に反映させていることが伺える。
主人公の実賀千早は、とにかく杉岡さん好みのビジュアルに仕上げられているそうで、創作の楽しさを優先した設計となっている点も特徴的である。当初は価値観の対比によるコメディを想定していたが、「コトちゃんが泣いたら千早はどうするんだろう…」という発想から物語が大きく展開し、最終的には告白に至る構成へと変化したようだ。
キャラクター造形では、ネガティブ思考のリアリティを追求するため多様な資料を参照したという杉岡さん。「眩しすぎて劣等感に押しつぶされそうになる」という言葉に影響を受けたことで、より深みのある人物像を作りあげたという。また、「ページ数を短くまとめること」を課題としつつ本作では28ページに収めることに成功し、構成力への手応えも得ていると語ってくれた。
取材協力：杉岡ケイ(@kei_sugioka)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。