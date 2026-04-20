「家に変なオッサンがいる…」いつの間にか家に住み着いた養父と結希くんは“不仲”だった、失踪翌日には身内も「ダンナが怪しい」警察は覆面パトカーで常に追跡【京都小６遺棄】

京都府南丹市の⼭林で安達結希君（11）が遺体で見つかり、死体遺棄容疑で逮捕された養⽗の安達優季容疑者（37）が殺害を認める供述をした事件。容疑者は遺体が見つかるまで、結希君の行方を捜すふりをしていたが、生前の結希君が容疑者を嫌っていたことから、周囲は失踪翌日には容疑者を疑っていたと関係者が証言した。

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「いつの間にか家に住み着くようになった…」

結希君は3月23日朝、優季容疑者に黒い車に乗せられて家を出た後、行方不明になった。結希君はその日登校しておらず、優季容疑者は「車で息子を小学校まで送っていったが、そのまま市内の別の場所に連れて行って殺害した」と供述していると伝えられている。

優季容疑者は同日午前中に殺害した疑いが強まっており、同日正午ごろに自分で110番したり情報提供を求めるビラ配りをしたりしたのは、“心配する家族”のふりをして疑いの目をかけられるのを避ける狙いだった可能性がある。

だが、安達家のことを知る知人によると、結希君がいなくなった翌日には、周囲はすでに優季容疑者を怪しみ始めたと証言する。

その理由は、優季容疑者が結希君の母親と再婚し、母親の実家である安達家に住むようになった時からのふるまいがおかしかったからだという。

「優季容疑者が安達家で暮らすようになったのはここ最近、１年以内の話ですが、『いつの間にか家に住み着くようになった』と親族から聞いてました。

住み始めた時はまだ再婚しておらず、母親の彼氏の状態でしたが、普通、住み始める時にはなにか結婚や婚約の挨拶がありますよね。ところが親族によると容疑者はそれもしっかりとせず住み始めたそうです。

容疑者は結希くんの母親の実家の2階に住んでいたようです。朝なんかに1階で他の家族と顔を合わせても『おはようございます』とか挨拶もせずボーっとしてるので家族は『変な男』と見ていましたし、結婚には反対していました」（知人）

家族も失踪翌日には「旦那が怪しい」

結局母親が家族の反対を押し切って結婚し、「山本」姓だった優季容疑者は安達家に入って姓も変え、結希君の養父になる。

「結希君は『家に変なオッサンがいるのはかなわんわ』という風に言っていたと聞いていました。結希君からするとお母さんを取られたというような気持ちもあったでしょうが、家族への挨拶もしないくらいですから、容疑者は結希君から見ても変に見えたと思います」（知人）

ただこの知人は「（結希君が）叩かれたりとか、そういったことは聞いたことありませんでした」と話す。京都府警も虐待の相談は児童相談所にも警察にもなかったと説明している。

普段から手をあげる状態ではなかった可能性があるが、結希君が養父にこうした感情を持っていたことを知っていたため、母親を除く家族は失踪翌日には「旦那が怪しい」と思ったというのだ。

「捜している時も旦那（優季容疑者）と結希君のお母さんが乗ってる黒の車の後ろにずっと覆面（パトカー）がぴったり張り付いていました。なんであんなに張り付いてるんだろって、見た周囲は（優季容疑者が）疑われてるんちゃうか？って思っていました。はっきりとではないですが、家族も旦那を疑っていることを周りに漏らしていました。（同前）

だから、行方不明になってから容疑者と生活していたのは怖かったと思いますよ……。でも結希君のお母さんだけは旦那さんを信じていたみたいで、周りが体を気遣うと『（旦那が）ずっと一緒にいてくれてるから大丈夫』と言ってました」（知人）

「カッとなって⾸を絞めて殺した」と供述しているが…

京都府警は4月13日に山中で見つかった遺体を優季容疑者が何か所も転々と場所を変えて遺棄していたとみている。そのため妻との捜索活動に覆面パトカーの尾行が付いた容疑者は、警察の目を盗んで抜け出し、遺体を次々と違う場所に移した可能性がある。

いっぽう、もともと優季容疑者が安達家に住み着くようになったのは昨年３月に結希君母子が住んでいた南丹市内のアパートでボヤ騒ぎが起き、母子が実家に戻ったことが契機になったとみられる。

そのアパートの近所の住民は、母子の部屋に優季容疑者が出入りするようになると「⼦どもを叱ってるのか、怒鳴り声がする」という話が近所に出回り心配していたと証言。

ボヤがあった夜には部屋を焼け出された母子のところに優季容疑者が駆けつけたが、「（容疑者は）お⺟さんばかりを気遣っているように⾒えました。その横で結希君はポツンと⽴っていました」と近所の人は話す。

再婚前から容疑者は結希君にどう接し、二人の関係はどうなっていたのか。優季容疑者は「カッとなって⾸を絞めて殺した」と供述しているが、普段はしない学校への送り届けを理由に結希君を車で連れ出し、直後に殺害したとみられている。動機はまだ何も解明されていない。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班