可愛すぎないから【40・50代】に似合う♡ 程よい短さの「丸みショートボブ」

可愛すぎるヘアスタイルに抵抗が出てきた大人世代には、程よい短さで上品にまとまる「丸みショートボブ」がおすすめです。丸みのあるシルエットが柔らかさを演出しつつ、甘くなりすぎない絶妙なバランスがポイント。首元がすっきり見えることで生まれる軽やかな印象は、これからの季節にもぴったり。今回は、40・50代の大人女性向けの、「丸みショートボブ」をピックアップします。

丸みショートボブ × 透明感カラーで若々しく

後頭部に丸みをつけて柔らかさが演出されたショートボブ。透明感のあるカラーを合わせて若々しい印象に仕上げています。まとまりやすいヘアスタイルなので、忙しい毎日でも扱いやすそう。襟足が引き締まった美しいシルエットが大人の魅力を自然に引き立ててくれそうです。

自然なボリューム感を演出できる

こちらは、トップを短めにしてすっきり仕上げたショートボブ。上品さをキープしながら軽やな印象を与えてくれそうです。自然なボリューム感を演出できるので、髪が細くなりやすい40・50代にもおすすめ。きちんと感があり、オンにもオフにもマッチしそうです。

女性らしさをキープしながらすっきりとした印象に

こちらのショートボブは、ふんわりとしたトップと襟足のくびれのメリハリがおしゃれ。美しいシルエットが洗練された印象です。トップを程よく残しているため、まとまりが良く扱いやすそうなところが嬉しいポイント。レイヤーが毛先に動きをプラスしてくれるので、すっきりとしたヘアスタイルでありながら、柔らかさや女性らしさもアピールできそうです。

フェイスラインをカバーして小顔見え

前髪長めのショートボブは、フェイスラインをカバーしたい人にもぴったり。あごのラインに沿うよなカットで、自然と小顔に見せてくれそうです。トップや後頭部に立体感があることで、フェイスラインが引き締まって見えそうなところも嬉しいポイント。ヘアスタイルの変化で印象を、おしゃれにアップグレードできるかも。

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writer：Nakazono Sayuri