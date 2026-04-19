『大人の教養BOOK』（クロスメディア・パブリッシング）が4月17日（金）に発売された。

【画像】YouTuber・ドントテルミー荒井の教養エンタメ本

本書は、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える教育系YouTuber・ドントテルミー荒井が、世界150都市以上を訪れた経験と膨大なリサーチをもとに書き下ろした、全40テーマ、440ページにわたる“教養エンタメ本"。

高度経済成長期の黒部ダム建設秘話から、日本唯一の財政破綻都市・夕張市の教訓、「奴隷島」と呼ばれた情島の闇、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の本質、地下鉄サリン事件の全容、そして世界一の親日国パラオとの絆まで──学校では教わらなかった日本と世界の「なぜ？」を、まるで隣から語りかけてくるような、わかりやすい文体で解き明かす。「知ることは、本来、最高のエンターテインメントだ」。"面白さ"から始まる、新しい教養の入口となる一冊。

Amazonで購入した方に、オリジナル原稿PDF「【青木ヶ原樹海】「死の森」か「癒やしの森」か。歩いて分かる真の姿」と、オリジナルシールをプレゼント。※ご購入の本に原稿ダウンロード用QRコードとシールを挿み込んでいる。※特典は数に限りあり。数量に達しましたら予告なく特典の配布は終了。

■目次プロローグ わかる喜びの旅へChapter1 高度経済成長期・バブル期編Chapter2 離島編Chapter3 ディープスポット編Chapter4 事件・事故編Chapter5 世界の宗教編Chapter6 日本の宗教編Chapter7 親日国編エピローグ 「本当の」わかる喜びの旅へ

■著者紹介ドントテルミー荒井（どんとてるみー・あらい）チャンネル登録者100万人超のYouTubeチャンネル「大人の教養TV」講師。株式会社大人の教養TV代表取締役社長。九州大学卒。東京大学大学院中退後、世界の諸問題をわかりやすく伝える解説系YouTuberとして活動を開始。これまで国内外150都市以上に足を運び、1,000本近くの動画を公開。日本や世界の歴史、世界情勢、宗教、戦争、時事問題、ディープスポットまで幅広く解説。初の著書『教養として学んでおきたい太平洋戦争』は好調に版を重ねている。現在は福岡県糸島市を拠点に、2児の父として育児に励む一方、糸島市前原にある「大人の教養Bar」やオンラインサロン「何もしないオンラインサロン」の経営も手がける。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）