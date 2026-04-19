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東京の都心から電車で真鶴へひとり旅に行ってきました！



宿泊していた南伊豆から熱海を経由して真鶴に到着！宿のチェックイン16時まではまだ時間があるので、少し真鶴を楽しみます。まずは2022年9月にオープンした、美容室でありながら本屋も併設しているというとても面白いお店へ。雰囲気もコンセプトも素晴らしいお店でした。その後、真鶴の名所であり一番のディープスポット(？)でもある角打ちへ。地元の方々が集まる癒しの場であり、大切な交流の場。私は真鶴に来ると必ず寄るんですが、旅で来た人にもいつも優しく受け入れてくれる本当に素敵な“場”です。その後、真鶴港を経由し本日のメインである寿司屋兼宿へ。シンプルですが居心地のいい和室、ゆったり入れる湯船があるお風呂、そして極上のアテと握りと酒…。寿司とお酒を思う存分楽しみ、そのままお店の2階で寝られるという究極のお店(オーベルジュ)です。全てが素晴らしく“予約が取れない人気店“というのも納得です。



翌日、チェックアウトし真鶴駅へ。駅前の無人販売所で柚子を手に入れ電車へ。小田原経由で東京へ向かいます。途中降りた小田原で鰻で昼飲み。その後、小田原城など見学し帰宅。



本当に素敵なお鮨屋さんなので、気になってる方は是非参考にしてみてください！