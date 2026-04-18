ピザなのにグルテンフリー。フライパンで作れちゃう「豆腐ピザ」のレシピ
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料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、はりーさんのレシピ本『がんばらないゆる無添加レシピ』から、「豆腐ピザ」のレシピをご紹介します。
ピザだってグルテンフリーが叶います。お家で手軽にできるようシンプルなレシピで。本格的なトッピングでももちろんおいしいです！
■材料（1枚分）
絹ごし豆腐…1/2丁（150g）
米粉（波里のお米の粉使用）…100g
ベーキングパウダー…4g
塩…ひとつまみ
砂糖…小さじ1/2
油…少々
［トッピング］
ツナ（ノンオイル）…20〜30g
コーン…大さじ1
ピーマン（輪切り）…1/2個
ピザ用チーズ…ひとつかみ
［ピザソース］
トマトケチャップ…大さじ3
オリーブオイル…小さじ1
乾燥バジル、オレガノ…小さじ1/2
■作り方
1. ポリ袋に米粉、ベーキングパウダー、塩、砂糖を入れて空気を含ませてとじ、ふって混ぜる。豆腐を加え、つぶしながらもみ混ぜる。生地がまとまればOK。
2. フライパンに油をなじませ、火をつけずに1をおき、厚さ1cmほどの円形になるよう手で広げのばす。ふたをして中火にかけ、5分ほど焼く。
3. ピザソースの材料を混ぜる。
4. 2を返し、3を塗り、トッピングの具材をちらす。再度ふたをして弱火で5分焼き、チーズを溶かす。
■プロフィール
はりー……管理栄養士、薬膳アドバイザー、無添加レシピクリエイター。一児の母。自身の体の不調や妊娠・出産をきっかけに無添加レシピの開発を始め、完璧を目指すのではなく“続けられる食”を大切にするようになる。また、アメリカでの暮らしを通して、無添加のものが手に入りにくいなら作ればいいという考えに目覚め、市販品を簡単に手作りする方法を模索。外食のときは思い切り楽しみ、家の食事でととのえるという考えが軸にある。「がんばらなくても、おいしく、体にやさしく」をモットーに、家族や子どもも安心して食べることができ、自分も満たされるレシピをインスタグラムで発信している。
レシピ考案／はりー
撮影／三村健二
※本記事ははりー著の書籍『がんばらないゆる無添加レシピ』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。