橋本環奈着用AngelHeart新作♡桜が揺れる日本製ウォッチが登場
新生活のスタートに寄り添うウォッチとして人気の「AngelHeart」から、日本製モデル『SAKURATIME』が登場♡上品な桜モチーフと繊細なデザインが魅力の新作は、オンオフ問わず使える万能さもポイントです。さらにブランドミューズ橋本環奈さんの新ビジュアルも公開され、春らしい華やかさに注目が集まっています♪
桜が揺れる上品デザイン
『SAKURATIME』は、日本製ならではの丁寧なものづくりと繊細な美しさが光るモデル。
秒針には桜の花びらモチーフを採用し、動くたびにさりげない可愛らしさを演出します。
トノー型ケースは女性らしいやわらかな曲線が特徴で、小ぶりなサイズ感が手元に自然になじむのも魅力。
視認性にも優れており、日常使いはもちろん、きちんとしたシーンにもマッチします。
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MADEINJAPANの安心感
本シリーズは、日本製ソーラームーブメントを搭載し、太陽光や蛍光灯で充電可能。フル充電で約6ヶ月駆動し、電池交換の手間が軽減されます。
さらに組み立ても日本国内で行われており、品質と信頼性を重視した安心設計。
クリスタルガラス付きの文字盤や細部までこだわったディテールが、大人の女性にふさわしい上品さを引き立てます。
全3型ラインナップ詳細
SKR19PG-J
価格：33,000円(税込)
カラー：プレシャスゴールド（ピンクゴールド）/サイズ：ケースサイズ19mm×24mm
SKR19SS-J
価格：29,700円(税込)
カラー：シルバー/サイズ：ケースサイズ19mm×24mm
SKR19P-PK-J
価格：29,700円(税込)
カラー：ピンクベージュ/サイズ：ケースサイズ19mm×24mm
＜共通スペック＞
ムーヴメント：日本製ソーラークォーツムーブメント
組み立て地：日本
ガラス：ミネラルガラス
ケース素材：ステンレススチール
ベルト素材：カーフレザー／ステンレススチール
防水：3気圧防水
装飾：文字盤にクリスタルガラス付き
発売日：2026年4月17日（金）
販売場所：公式オンラインショップ／全国のAngelHeart取扱店舗
新生活に寄り添う一本♡
桜の美しさを閉じ込めた『SAKURATIME』は、毎日にそっと寄り添う上品な一本。日本製ならではの安心感と、アクセサリーのように楽しめるデザインが魅力です。新生活のスタートや大切な節目に、自分へのご褒美としてもおすすめ♡橋本環奈さんのように、凛とした手元を演出してみてはいかがでしょうか。毎日を少し特別にしてくれる存在になってくれるはずです♪