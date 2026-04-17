

MLTT『改心の先に』



Theater Company 夜明け『Nipponia Nippon』

Theater Company夜明け × MLTT Joint Musical Theater『改心の先に』『Nipponia Nippon』が4月16日から神奈川県⽴⻘少年センタースタジオHIKARIで開幕した。



神奈川県を中心に活動するTheater Company夜明けとMLTT（Musical Live from Theater Treasures）がコラボし、短編ミュージカルを2作品を交互上演する。

『改心の先に』は、オー・ヘンリー作「よみがえった改心」を原作とする作品。『Nipponia Nippon』 -The Red List Vol.1-は、木之枝棒太郎によるオリジナル作品だ。

【Theater Company夜明け】

横浜を中心に活動する劇団。一般社団法人 神奈川県演劇連盟(TAK)所属。 神奈川県の地域に根差す、青少年育成団体。 演劇・オペラ・ミュージカル・映画・モデル・大道芸など舞台芸術に関わる多種多様なジャンルで、出演だけでなく、舞台監督・舞台美術・照明・音響・演劇部への指導などのスタッフワークも精力的に活動中。劇団として年間40本以上の舞台に関わっている。 2026年8月末には昨年に引き続きKAAT神奈川芸術劇場での本公演を予定。 公式HP https://www.tc-yoake.com/

【Musical Live from Theater Treasures】 MLTTは都内を中心に、選抜メンバーによる本格的なミュージカルライブ公演である『Musical Live from Theater Treasures』シリーズと、どなたでもお気軽にご参加の上、歌う楽しさを味わって頂ける『Show Must Go On～Musical Live～』シリーズを定期的に開催しております。

“劇場の宝物”のような珠玉のミュージカル作品の中から、シリーズ毎に数作品にフォーカスをあて、選りすぐりの名場面を抜粋してお届けする『Musical Live from Theater Treasures』シリーズと、“ミュージカルの楽曲を通して、垣根無く、皆様に歌うことや表現することの楽しさを味わって頂きたい”というコンセプトの元開催している『Show Must Go On～Musical Live～』シリーズ。

どちらのシリーズも、出演者のミュージカルを愛する熱い想いが、感動を呼んでおります。



MLTT『改心の先に』



Theater Company 夜明け『Nipponia Nippon』



メインキャストには数々のバレエやメガヒットミュージカルで主役として大活躍中の山科諒馬。劇団四季出身の荒井香織と中村元紀。新国立劇場「魔女の宅急便」やミュージカル座「東京ミュージカル」など出演の篠田果鈴、帝国劇場「ローマの休日」や新国立劇場「魔女の宅急便」、大人計画や日生劇場などでも活躍する森山雅之を始め、総勢35名のキャストが出演する。

総合演出は、木之枝棒太郎（TC夜明け）

音楽は、

「改心の先に」久田菜美／波木井翔

「Nipponia Nippon」鈴木清人

振付は、波木井萌が務める。



本作が4月16日（木）に、神奈川県⽴⻘少年センタースタジオHIKARIで開幕した。



MLTT『改心の先に』



MLTT『改心の先に』



MLTT『改心の先に』



MLTT『改心の先に』



MLTT『改心の先に』

『改心の先に』

オー・ヘンリー作 「よみがえった改心」より 都内を中心に本格的なミュージカルライブを提供しているMLTTが、真の愛と人生の再生を描いた、オー・ヘンリーの傑作短編小説「よみがえった改心」に、新たな解釈とアレンジを加え、初のオリジナルミュージカルを制作。 愛と救済の感動作として、時代を超えて愛されてきたハートフルストーリーを、新進気鋭の作曲家・久田菜美と波木井翔の心揺さぶる音楽に乗せてお届けします！ 数々のメガヒットミュージカルでも活躍中の主演・山科諒馬をはじめとする実力派キャスト達でお送りする感動の物語をどうぞお楽しみ下さい。

ーあらすじー 1930年代アメリカ・アイダホ州、エルモア。

金庫破りのジミー・バレンタインは、下見に立ち寄った銀行で、銀行オーナーの娘アナベルと運命的な出会いをし恋に落ちる。 大切な存在を得たことにより、改心して真面目に生きようと決意したジミーは、新たに“ラルフ・D・スペンサー”と名を変え、犯罪から足を洗い、シューズメーカーの経営者として成功を収め、アナベルとも婚約する。

人生の絶頂を謳歌する彼だったが、自身の婚約パーティーで起こったある事故をきっかけに、はからずも過去の罪と向き合うこととなる。

彼を執拗に追いかける探偵ベン・プライスの目の前で、究極の選択を迫られるジミー…

果たして彼の選んだ答えとは？



Theater Company 夜明け『Nipponia Nippon』



Theater Company 夜明け『Nipponia Nippon』



Theater Company 夜明け『Nipponia Nippon』

『Nipponia Nippon』 -The Red List Vol.1-

作：木之枝棒太郎 かつて日本の空を舞っていた朱鷺（トキ）。学名はニッポニア・ニッポン。国の名前を２つも持つ美しい鳥です。

しかし乱獲や環境破壊によってその数は激減し、やがて絶滅の危機に追い込まれてしまう。

本作は、日本最後の朱鷺「キン」と人間たちの物語をもとに、

命・自由・そして人間と自然の関係を問いかける。

史実をベースにしながら、檻の中で生きるトキたちを描く。 「愛」とは何か。

「守る」とは何か。

「生きる」とは何か。 朱鷺たちと人間の運命が交錯する、命の物語をお届けします。 ーあらすじー 1960年代、日本。かつて全国に生息していたトキは、乱獲や農薬の影響により激減し、絶滅の危機に瀕していた。 孤独に生きていた一羽のトキ「キン」は、トキの捕獲を任された男・宇治金太郎と出会う。警戒しながらも少しずつ心を通わせていく二人。しかしそれは、キンを保護センターへ捕獲するための時間でもあった。やがて捕らえられたキンは檻の中で生きることになる。そこへ新たに保護された仲間たちが運ばれてくる。人間たちは「絶滅を防ぐため」に朱鷺達を繁殖させようとするが、 檻の中で生きる朱鷺達はそれぞれに葛藤を抱えていた。

自由に空を飛びたい者。子孫を残そうとする者。絶望し、生きる意味を見失う者。

次々と仲間が命を落としていくなか、ただ一羽、生き続けたキン。 これは、絶滅の淵に立たされた命と、それを見つめ続けた一羽の朱鷺の物語



Theater Company 夜明け 公式サイトはこちらから

https://www.tc-yoake.com/



（文：エントレ編集部）