『ポケモン』×「ガスト」キャンペーン開催！ “わざ”を表現したメニューやオリジナルグッズを展開
「ガスト」は、4月23日（木）から6月17日（水）の間、今年で30周年を迎える『ポケットモンスター』とのキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】フシギダネ＆ゼニガメも！ 『ポケモン』特別メニュー詳細
■特別メニューは全4品
今回実施されるのは、人気ポケモンをモチーフにした特別メニューをはじめ、対象メニューを注文するともらえるオリジナルグッズや、記念撮影ができるフォトパネルなどが登場する企画。
特別メニューは全4品。例えば「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」は、熱々のハンバーグを包んだ30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの“しっぽ型ホイルカッター”で切り開く体験を楽しめるメニューだ。
また、「ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ」、「フシギダネの“はっぱカッター”タコライス」、「ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー」といった、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューも用意。
ちなみに、対象メニューを注文すると、歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、ゆらゆら揺れるアクリルスタンド（全5種）またはアミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるオリジナルの「フレンダピック」が付いてくる。なお、オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき1人1品までの販売制限が設けられる予定だ。
そのほか、店内入口にはピカチュウとパルデア地方の旅立ちの3匹をデザインした大型フォトパネルが設置されるほか、30種類以上のポケモンたちがあしらわれたポケモン座席カードや、親子で楽しめるミニクイズも展開され、店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる。
加えて、同期間中は、すかいらーく6ブランドで提供されている「ラッキーセット」（小学生以下限定）のカプセルグッズが『ポケットモンスター』仕様になるという。
【写真】フシギダネ＆ゼニガメも！ 『ポケモン』特別メニュー詳細
■特別メニューは全4品
今回実施されるのは、人気ポケモンをモチーフにした特別メニューをはじめ、対象メニューを注文するともらえるオリジナルグッズや、記念撮影ができるフォトパネルなどが登場する企画。
特別メニューは全4品。例えば「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」は、熱々のハンバーグを包んだ30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの“しっぽ型ホイルカッター”で切り開く体験を楽しめるメニューだ。
ちなみに、対象メニューを注文すると、歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、ゆらゆら揺れるアクリルスタンド（全5種）またはアミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるオリジナルの「フレンダピック」が付いてくる。なお、オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき1人1品までの販売制限が設けられる予定だ。
そのほか、店内入口にはピカチュウとパルデア地方の旅立ちの3匹をデザインした大型フォトパネルが設置されるほか、30種類以上のポケモンたちがあしらわれたポケモン座席カードや、親子で楽しめるミニクイズも展開され、店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる。
加えて、同期間中は、すかいらーく6ブランドで提供されている「ラッキーセット」（小学生以下限定）のカプセルグッズが『ポケットモンスター』仕様になるという。