82万回以上視聴され3万以上の「いいね」を集めているのは、よちよちデビューした子猫とそれを見守る母猫の姿。可愛いよちよちを披露する子猫と育児に奮闘する母猫を見守る視聴者からは「ママのこういうところがいーね」「歩き始めの子育ても大変なの猫もいっしょね～」などのコメントが寄せられています。

【動画：目が開いたばかりの『よちよち歩きの子猫』→不安そうに鳴き始めると、母猫が…ほっこりする光景】

ようやく目を開けた子猫

Instagramアカウント「三毛猫ちこちゃんと5匹のこどもたち」に投稿されたのは、生後13日目の三毛猫の「ちかげちゃん」がよちよちデビューをしたときの様子。うしろでは母猫の「ちこちゃん」が心配そうに見守っていたそうです。

ようやく目が見えるようになり歩けるようになったちかげちゃんですが、視界にちこちゃんがいないことに気が付いた様子。とたんに不安そうに「ママー！ママー！」と呼ぶように小さな声で鳴き始めたそうです。

心配でたまらないママ

後ろで見守っていたちこちゃんはすぐに顔を上げ、「ここにいるよ」「どこに行くの？」と問いかけるように優しく鳴き、ちかげちゃんのそばに来てくれたそう。ほんの少ししか離れていませんでしたが、ママが来てくれて顔を近づけてもらって、ちかげちゃんはホッとしたことでしょう。

よちよちデビューしたばかりの赤ちゃんが離れてしまうことを不安に思ったのか、ちこちゃんはちかげちゃんを優しくくわえ、きょうだいたちが眠る場所へと連れ帰ったといいます。ベッドの奥へと詰め込み、そばでじっと見守っていたそうです。

母猫とともに赤ちゃんたちを見守る飼い主さん

実は、飼い主さんはちこちゃんを引き取ることになって初めて妊娠していることを知ったとのこと。そのままでは生まれてくる赤ちゃんたちが保健所行きになってしまうと聞き、子猫5匹を含めた全員を引き取ることを決めたといいます。

現在はワンルームで1人と6匹の大家族で生活しているそうですが、少し広いお部屋への引っ越しも考えているとのことです。子猫を守るちこちゃんも、全員を引き取る覚悟を決めた飼い主さんもとても立派です…！

実は、ちこちゃんとちかげちゃんは同じ三毛猫。視聴者からは「そっくりですね」「マッマと同じ柄ってだけで可愛すぎて尊い」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「三毛猫ちこちゃんと5匹のこどもたち」では、生まれたばかりの子猫たちの様子やちこちゃんが育児を頑張る様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「三毛猫ちこちゃんと5匹のこどもたち」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。