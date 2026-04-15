¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¾Æ¤¤½¤Ð¡Û¶ñºà¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¡ª¼ê´Ö¤Ê¤·¥ì¥·¥Ô3Áª
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û»ÔÈÎ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤º´ðËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¥Þ¥ó¥Í¥ê²ò¾Ã¡ª ¡Ö¤¨¤Ó¤È¤Ë¤é¤Î±ö¾Æ¤¤½¤Ð¡×
¡Öº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£ ºàÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ëÄ´ÍýË¡¤Ê¤é¡¢ßÖ¤áÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÌÍ¤Ë¶ñºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤à¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤3¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¾Æ¤¤½¤Ð
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤¬ÌÍ¤Ë¤â¶ñ¤Ë¤â¤·¤ß¤Æ¥³¥¯¤¦¤Þ¤Ë¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ...2¶Ì
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù...150g
¥Ô¡¼¥Þ¥ó...2¸Ä
¶Ì¤Í¤®...1/2¸Ä
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øº½Åü¡¢¼ò¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¤·¤ç¤¦¤æ...³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
ø¤´¤ÞÌý...Âç¤µ¤¸1
ø¿å...70ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä7¡Á8mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ¤òÆþ¤ì¡¢2¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢A¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢3¡Á4Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÊÅÓÃæ¡¢2¡Á3ÅÙº®¤¼¤ë¡Ë¡£
3¡¥¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¼êÁá¤¯ßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬555kcal¡¿±öÊ¬4.0g¡Ë
¢£¤¨¤Ó¤È¤Ë¤é¤Î±ö¾Æ¤¤½¤Ð
¤¨¤Ó¤È¤Ë¤é¤Î¹á¤ê°ú¤Î©¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ä¤±¤¬ÀäÌ¯
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ...2¶Ì
¤à¤¤¨¤Ó...150g
¤Ë¤é...1¤ï
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä¡¡
ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ...¾®¤µ¤¸1¤È1/2
ø¼ò...Âç¤µ¤¸2
ø±ö...¾®¤µ¤¸2/3
ø¿å...1/2¥«¥Ã¥×
¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤¨¤Ó¤Ï¤¢¤ì¤ÐÇØ¤ï¤¿¤ò½ü¤¯¡£¤Ë¤é¤Ï3¡Á4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¡¢¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ¤òÆþ¤ì¡¢ÌÍ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¨¤Ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£A¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ìó4Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÊÅÓÃæ¡¢2¡Á3ÅÙº®¤¼¤ë¡Ë¡£
3¡¥¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¡¢¶¯²Ð¤Ë¤·¤Æ½Á¤±¤ò¤È¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÇò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬373kcal¡¿±öÊ¬3.7g¡Ë
¢£¤«¤Ë¤«¤ÞÅ·ÄÅÉ÷¾Æ¤¤½¤Ð
¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡Íñ¤ò²ó¤·¤«¤±¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ...2¶Ì
¤«¤Ë¤«¤Þ¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë...100¡Á120g
Íñ¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë...2¸Ä
Ä¹¤Í¤®...20cm
¤·¤¤¤¿¤±...¾®2Ëç
¤â¤ä¤·...1/2ÂÞ
¢£ A¡ãº®¤¼¤ë¡ä¡¡
ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ...¾®¤µ¤¸1
ø¤·¤ç¤¦¤æ...¾®¤µ¤¸2
ø±ö...¾¯¡¹
ø¿å...270ml
¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¼´¤ò½ü¤¤¤ÆÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¡¢¾Æ¤¤½¤ÐÍÑÌÍ¤òÆþ¤ì¡¢¤Í¤®¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò¤Î¤»¤ë¡£A¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ìó2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÊÅÓÃæ¡¢2¡Á3ÅÙº®¤¼¤ë¡Ë¡£
3¡¥¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÌÍ¤È¶ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¡¢ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ½Á¤±¤ò¤È¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌó30ÉÃßÖ¤á¤¿¤é¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬447kcal¡¿±öÊ¬3.6g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡£µÙÆü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÉðÂ¢Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿郄¿ù ½ã¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÍÅÄ·Ã»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò