「strict with oneself」の意味は？「strict」がわかれば楽勝かも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「（だれかに）厳しい」でした！

「strict with oneself」は、英語のスラングで「（だれかに）厳しい」という意味のフレーズ。

自分自身に厳しいのであれば、「strict with myself」、彼（彼女）が自分に厳しいというのであれば、「strict with himself （herself）」となります。

「She’s very strict with herself. She reads every night no matter how tired she is.」

（彼女は自分にとても厳しい。どんなに眠くても毎晩本を読む）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。