「strict with oneself」の意味は？「strict」がわかれば楽勝かも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「strict with oneself」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（だれかに）厳しい」でした！
「strict with oneself」は、英語のスラングで「（だれかに）厳しい」という意味のフレーズ。
自分自身に厳しいのであれば、「strict with myself」、彼（彼女）が自分に厳しいというのであれば、「strict with himself （herself）」となります。
「She’s very strict with herself. She reads every night no matter how tired she is.」
（彼女は自分にとても厳しい。どんなに眠くても毎晩本を読む）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部