【1位〜6位】4月15日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

最高の運気のなかで、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、なによりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。



恋愛運

出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。



金運

グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。なににどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。



ラッキーアイテム：お箸



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。金運グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。なににどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。ラッキーアイテム：お箸ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】蟹座 総合運：★★★★☆

したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんなうれしい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。



恋愛運

主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、やさしい表情で目をあわせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。



金運

髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。



ラッキーアイテム：シール



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】魚座 総合運：★★★★☆

今日は、するべきことよりも、したいことを優先してOKです。すると、モヤモヤしていたことや迷っていたことに、スッキリとした気持ちで結論を出せるでしょう。いつも褒めてくれる人の意見を聞いてみるのも〇。



恋愛運

片思いの相手や、高嶺の花だと思い込んでいた相手と距離が近づく可能性がある日。どんな話題でもかまいません。ちょっとした挨拶でもOKですから、あなたからなにかアクションを起こしてみて。それがすべての始まりになります。



金運

自分をさらに輝かせることにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気の日です。勉強や運動に関することでも、服などの購入でもOK。あなた自身が、｢これで自分を磨くことができる｣と、確信できるものにお金を使って。



ラッキーアイテム：ダイヤモンド



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。



恋愛運

恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！



金運

買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。



ラッキーアイテム：キッチンタイマー



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】蠍座 総合運：★★★☆☆

いつもとは違うなにかを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】山羊座 総合運：★★★☆☆

じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、まわりと意見が食い違うことについて、感じたなにかを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。



恋愛運

一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。



金運

今日は、自分と友だちとの金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。



ラッキーアイテム：バングル



ラッキーカラー：レモンイエロー