「シーンに合わせて変幻自在」「使い勝手良い」【ワークマン】で見つけた♡「優秀バッグ」

新しい季節を迎え、バッグを新調したいという人も多いのでは。デイリーコーデの相棒にするなら、使い勝手が良いアイテムを選びたい！ そんな人に向けて、【ワークマン】から登場している便利な2WAYバッグをご紹介します。気分や着こなしに合わせて持ち方を変えることができるので、幅広いシーンで活躍しそう。今シーズンは優秀バッグを味方に、お出かけを楽しんで。

通勤からプライベートまで使えるトートバッグ

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトートバッグ」\3,500（税込）

週7で使えるアイテムを探しているなら、「使用シーンに合わせて変幻自在」（公式サイトより）なトートバッグがおすすめ。付属のストラップでショルダーバッグとしても使える2WAY仕様であるほか、荷物を入れ替えしやすいバッグインバッグは単体でサコッシュやポーチとしても使用可能です。撥水性や防汚加工、保冷保温ポケットなどオンオフ問わず使いたくなる機能が満載。

持ち運びにも便利な畳めるボストンバッグ

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

メインバッグとしてだけではなく、外出先でセカンドバッグとしても使いやすいミニサイズのボストンバッグ。コンパクトに折り畳めるので、旅行や出張のときに備えておくと荷物が増えた際に便利です。公式サイトには「500mlのペットボトルなどの荷物がしっかり入る」とあり、見た目以上に収納力がありそう。こちらも取り外し可能なショルダー紐付きで、気分に合わせて持ち方をアレンジできます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M