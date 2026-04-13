【湖池屋】「ポリンキー」ブランド刷新、3品をリニューアル発売/ キャラグッズと商品が当たるキャンペーンも

湖池屋はこのほど、コーンスナック「ポリンキー」ブランドを刷新し、4月13日から、「ポリンキー あっさりコーン」「同 めんたいあじ」「同 えび塩」の計3品を、全国の全チャネルでリニューアル発売した。いずれもオープン価格。

1990年発売の「ポリンキー」は、コーン生地のほのかな甘みを生かし、サクサク･くちどけの良い食感に仕上げたロングセラーブランド。商品をモチーフにしたキャラクター「スリーポリンキーズ」も特徴で、ファミリースナックとして親しまれている。

〈商品価値を伝えるデザインに刷新〉

ブランドの価値をより明確化するため、パッケージデザインを見直した。「さくさく(カリッカリ)エアリー食感」という新たなキャッチコピーをパッケージに掲載。“楽しさ、軽さ、美味しそうさ”や、個性豊かなキャラクター「スリーポリンキーズ」など、商品の魅力を訴求するデザインに改めた。

「ポリンキー えび塩」は、味わいも強化した。2025年7月発売以来、味わいに評価を得ているとし、くちどけなどの食感はそのまま、えびの風味やうま味･甘みを強化して塩味を引き立たせ、さらに“やみつきな味わい”に仕上げた。

【商品概要】

商品名 / 内容量:

･「ポリンキー あっさりコーン」/55g

･「ポリンキー めんたいあじ」/55g

･「ポリンキー えび塩」/53g

価格:オープン価格

発売日 / 販売先: 2026年4月13日(月) / 全国･全チャネル

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〈オリジナルグッズの販売を開始〉

リニューアル発売に合わせ、「スリーポリンキーズ」をデザインしたキャラクターグッズの販売も開始した。

4月13日からはまず、「ポール」のイラストが全面に入った新商品「ポリンキーナップサック」を発売した。商品サイズは、縦400mm×横300mm×奥行10mm。価格は税込1,580円。

同時に、3月上旬に発売して即完売となった「ボールチェーン付きマスコット」数量限定で再販売した。「スリーポリンキーズ」のポール･ジャン･ベルと3種のマスコットをラインアップしており、各税込1,480円。

いずれも受注販売で、送料は別。上限数量に達した場合、売り切れとなる可能性がある。

【すべての画像を見る】リニューアルした3品、「ポリンキーナップサック」など

〈抽選キャンペーンも展開〉

「ポリンキーナップサック」とリニューアルした3品(各2袋)の詰め合わせが抽選で計50人に当たる、プレゼントキャンペーンも開始した。

公式Xアカウント(@polinkykoikeya)のフォロー･リポストと、「#サクサクさんかくポリンキー」のリプライで応募できる。応募期間は4月19日まで。

【キャンペーン概要】

タイトル:「祝･ポリンキーリニューアル いつも応援ありがとうキャンペーン」

応募期間: 2026年4月13日(月)〜4月19日(日)

賞品(抽選で計50人):

･「ポリンキーナップサック」1個

･「ポリンキー あっさりコーン」2袋

･「ポリンキー めんたいあじ」2袋

･「ポリンキー えび塩」2袋

上記商品を詰め合わせ、抽選で50人にプレゼントする。

■「ポリンキー」ブランドサイト

■「スリーポリンキーズ」公式X