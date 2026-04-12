見逃さないで「このサイン」人気占い師が教える「運が良くなるとき」に起こること





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」に近づくヒントを、芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







運気が上がるときに「よく起こること」



「運気がいい方向に向かっているときの前兆ってありますか？」というご質問を多くいただくのですが、その傾向が顕著に出るときがあります。その中でもひとつは、え？ と思われそうですが「ピンチ」のとき。鑑定をしてきた方々も、後で思い起こしてみるとそんなことがあったな、というお話がよく出ます。



そういったことが起こったとき「運が悪い」と感じる人が多いと思います。それは運が悪いというより、「今起きているツイていないこと、つらいことから何かを学び、吸収しなさい」というタイミングなのです。ただ、そういう時期は自分らしく過ごせずほとんどの人が「しんどいなぁ」と感じると思います。でも私は「最悪」と思うことはやめています。



「やめる」ということで、実は普段の生活の中で何気なくやってしまっている習慣、それを改善するだけでも驚くほど運気も好転していくもの。「不幸な習慣」を断ち切るため、言葉、表情、モノ…ふだん「気にかけていない当たり前のこと」を見直してみませんか？ ちょっと意識を変えたり、何かを取り入れてみたりするだけで人生の次のステージが楽しくなる、運を変えるきっかけにつながっていくんです。







ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「上がった運気も続いていく方法」

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