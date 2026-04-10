サンリオキャラクター大賞で去年1位を獲得した、ポムポムプリンのデビュー30周年を記念したスペシャルイベントが10日、東京・多摩市にある『サンリオピューロランド』で開催されました。

■ポムポムプリン30周年 魅力が約200点展示

ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』（開催期間：2026/4/10〜12/31 ※内容は予告なく変更になる可能性があります）。イベントでは、フォトスポットやスペシャルグリーティング（事前予約制・有料）などがあります。

さらに注目は、ポムポムプリンのさまざまな魅力を表現した『ポムポムすぎるよ展』です。『ポムポムくいしんぼうすぎるよ展』では、話を聞いているときも、お口の周りにクリームがついているところ。『ポムポムふしぎすぎるよ展』では意外とジャンプ力があるところなど、ポムポムプリンの“○○すぎる”魅力が約200点展示されています。

■『いい人すぎるよ展』の仕掛け人・明円卓さんが共同制作

『ポムポムすぎるよ展』に共同制作として参加したのは、『いい人すぎるよ展』など話題の展示会を手がけてきたクリエーティブディレクターの明円卓さんです。今回の展示について明円さんは「ポムポムプリンが、なぜこんなにみんなに愛されているのかといったところを皆さんに感じてほしいなと思って。“プリンくんってこういう魅力があるんだ”みたいな、発見していくような展示になるのかなと思います」と明かしています。