一日の疲れを癒やす眠りの時間は、なによりも大切にしたいもの。じつは「無印良品」には、寝心地や肌触りを追求した名品が数多くそろっているのをご存知ですか？ 今回は、無印良品を愛してやまないムジラーの皆さんに、実際に使って感動した「快眠グッズ」を厳選してもらいました。

1：種類豊富な「枕」は、お手入れもとにかくラク！

無印良品の『カバーが洗える 頭を支えるふっくら枕』は、底つきしにくい中わたを使っているから、寝ている間に頭が沈みすぎず、ほどよい高さで支えます。

【写真】お手入れラクちんな枕

「ふっくらとした感触で、寝返りを打っても心地よく朝までぐっすり！」（編集W）

・カバーが洗える 頭を支えるふっくら枕 約40×60cm ￥4990

2：暖かいのに軽くて快適。つい寝すぎちゃう「掛けふとん」

『防ダニ 羽毛掛けふとん・一層式』は、グレーダックの羽毛を使用したかけ布団。春や秋は一枚で、寒い冬は毛布などと組み合わせれば快適に。軽量なのにしっかり温かく、ムレにくく快適な眠り心地を叶えます。ダニの侵入を防ぐ高密度設計なのもポイントです。

「とても寝心地がよく、ぐっすり眠れるようになりました」（ESSEベストフレンズ101・高橋香織さん）

・防ダニ 羽毛掛けふとん・一層式 シングル 約210×150cm ￥29900

3：「重炭酸入りの入浴剤」で足先までぽかぽか

『おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 無香料／無着色（分包）』は、重炭酸が温浴効果を高めて血行を促進します。

「SNSで話題になり試し買い。入浴後もポカポカが続き、よく眠れます。疲れてしっかり寝たい日に使用」（ESSEベストフレンズ101・むらさきすいこさん）

・おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 無香料／無着色（分包） 15g×3錠入り（1回分） ￥350

4：着心地抜群で肌触りのいい「パジャマ」

『婦人 脇に縫い目のないガーゼ長袖パジャマ』の素材はオーガニックコットンで、縫い目がないので肌触りがなめらか。

「洗うほどに体になじむガーゼが心地よく、男性用、キッズ用もあるので家族で愛用しています」（ESSEフレンズエディター・kiyoさん）

・婦人 脇に縫い目のないガーゼ長袖パジャマ オフ白 \4990

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています