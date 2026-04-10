6月にヤメ力士超相撲に出場

大相撲の元幕内・旭大星の大串拓也さんの近影が話題となっている。2024年12月の引退から1年4か月、現役時代の145.3キロから激変した姿にファンの視線が集まった。

大串さんは現役時代、身長185センチ、体重145.3キロ。2008年初場所で初土俵を踏み、2018年五月場所で新入幕、最高位は前頭八枚目だった。

2024年12月に現役引退を発表。元関脇・豊ノ島が今月3日、自身のXで「『ヤメ力士超相撲』の記者会見！ 久しぶりにこのメンバーに会えたのが、とにかく嬉しかった！ やっぱり仲間って最高ですね」として、会見に出席した大串さんらの動画を公開している。

現在の大串さんの姿は「劇的に変わったね」「減量してさわやかなイメージに」「誰かと思ったら旭大星じゃん」と以前からネット上で話題に。把瑠都や豊ノ島ら、元トップ力士たちが集った記者会見の映像には「めちゃくちゃ楽しみ」「なかなかのメンツが揃いましたね！」と反響が寄せられていた。

元幕内力士10人によるトーナメント大会「ヤメ力士超相撲」は6月6日、東京・アリーナ立川立飛で行われる。



（THE ANSWER編集部）