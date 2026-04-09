春は、断然「ライトブルー」！【GU】カジュアルになりすぎない「大人ジーンズコーデ」

春コーデにぴったりな、爽やかさが魅力のライトブルージーンズ。加工感によってネイビーよりカジュアルな印象のため、大人が穿くとラフ見えしそう……と思いがち。そこで今回は、【GU（ジーユー）】のライトブルージーンズを使った、おしゃれスタッフさんのコーデをご紹介。大人らしい着こなしに仕上げるポイントを解説します。

ネイビージャケットで引き締めるジーンズコーデ

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

ラフ見えしがちなライトブルージーンズに、ネイビージャケットを羽織ることで大人っぽく引き締めた、きれいめカジュアルコーデ。インナーはシンプルにまとめ、全体の色数を抑えるのがポイントです。足元はフラットシューズで抜け感を出しつつ、きちんと感もキープしてみて。

ショート丈トップスで美シルエットを強調

ライトブルージーンズに黒カーディガンを合わせた、メリハリのあるコーデ。濃色トップスを合わせることで、全体がぼやけずすっきりとした印象に仕上がります。コンパクトなトップスを選ぶことで、バレルシルエットのボリューム感とも好バランスに。バッグやシューズも黒で統一し、きれいめを意識するのが◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M