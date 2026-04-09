【漢字クイズ】「逞しい」はなんて読む？力強いイメージのあの言葉！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「逞しい」はなんて読む？
画数は少ないですが、あまり見慣れない「逞」という漢字。
「逞しい」は、誰もが一度は聞いたことがある力強いイメージの言葉です。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「たくましい」でした！
「逞しい」は、体が頑丈で、いかにも強そうに見える様子を表す言葉。強靭（きょうじん）やタフの類義語です。
使い方としては「逞しい腕」や「筋骨逞しい若者」などが挙げられます。
実は「逞しい」が意味する力強さは、身体的なものだけではありません。「逞しい」には、意志が強い、勢いがあるといった意味もあるんです。
この場合「逞しい精神」や「想像力が逞しい」のように使うことができます。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部