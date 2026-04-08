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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【始まる前に終了w】ポイ活永久機関の悲しい顛末 新チャージルート誕生」と題した動画を公開した。動画では、新しく登場したPOSAカード「えらべるギフト」を使ったポイント還元ルートの顛末や、クレジットカードの最新キャンペーン攻略法について解説している。



新たに登場した「えらべるギフト」は、様々なポイントや電子マネーに交換できるPOSAカードである。ミニストップでWAON決済を使って購入し、au PAY残高へ等価交換することで、au PAYからANA Pay、楽天Edy、そして再びWAONへとチャージするループが可能になると注目を集めた。しかし、au PAYへの交換はすぐに「在庫不足」となり、ネコ山は「マジすか早っすね、もう塞がれちゃったんすか」「瞬殺じゃないですか」と、この「永久機関」が即座に利用不可となった悲しい顛末を伝えた。



続いて、JCBカードの「スマリボ」登録と利用で最大2万円がキャッシュバックされる常時開催キャンペーンについて解説。このキャンペーンはカード単位ではなく人単位であり、「1度でもスマリボ登録したらその人はもう2度とできない」と、過去に登録歴がある人は対象外になる落とし穴を指摘した。



また、dカードの「こえたらリボ」設定と5万円のショッピング利用で5000ポイントがもらえるキャンペーンにも言及。ネコ山がサポート担当者に問い合わせたところ、利用条件の5万円にクレジットカードを使った投資信託の積立（クレカ積立）も該当することが判明。「クレカ積立1回やるだけでいいんすよ」と、容易に条件を達成できる攻略法を紹介している。



終盤では、1株ずつ株を購入する「1株ポイ活」の成果として、保有していた「ソラスト」がTOB（株式公開買付）の対象となり、株価が462円から1117円へ大幅に上昇したことを報告した。次々と変化するポイ活ルートやキャンペーンの最新動向は、今後も定期的な情報収集が鍵となりそうだ。