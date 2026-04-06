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「QRコード読み取れない」を解決！LINE友だち追加で知っておくべき“URL送信”の裏ワザを LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【保存版】オンラインでLINE友だち追加する方法まとめ」と題した動画を公開した。直接会う機会が少なく、オンライン上でしか交流しない相手とスムーズにLINEを交換するための便利なテクニックを紹介している。



動画の冒頭、「オンラインで友だちに会うことが多いんだけど、QRコードはちょっと不便かも…」という悩みが提示される。ひらい先生は「オンラインで友だちに会うことが多いとなるほどそうですよね」と深くうなずき、画面越しにQRコードを読み取るのは難しいと説明。そして、離れた場所にいる相手とも簡単に繋がることができる解決策の解説をスタートさせた。



実践的な方法として登場するのが、「マイQRコード」画面を活用した手順だ。LINEアプリで自分のQRコードを表示させると、画面上に「リンクをコピー」と「シェア」という便利な項目が用意されている。まず「リンクをコピー」を選ぶと、自分の友だち追加用URLを取得できる。ひらい先生は「例えば相手にメールであるとかショートメッセージで送ることで、そのリンクをですね、タップしてもらうと友だち追加ができますよ」と解説し、その手軽さを強調した。



もう一つの方法である「シェア」機能を使うと、スマートフォンにインストールされているさまざまなアプリのアイコンが一覧で表示される。InstagramやFacebookなど、相手とすでにやり取りをしているSNSや連絡ツールをそのまま経由して、自分のQRコード情報を直接送付できるという画期的な機能だ。動画内ではGmailを使った実演も行われ、宛先を指定して送信するだけで簡単に共有できる様子が確認できる。



ひらい先生(平井友裕)が「自分の何かしらの連絡手段を使って送ることができる」と語る通り、この方法を活用すれば相手との通信環境を問わず、スムーズにやり取りを開始できる。直接会ってスマートフォンをかざす必要がなく、互いの使い慣れたツールを介して簡単にLINEを交換できるこのテクニックは、オンラインでの新たなつながりをより確かなものにしてくれるはずだ。