むしろ出費が増えた…世帯年収650万円・38歳男性の「暖房を使わない節約」が招いた失敗【FPが解説】
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む38歳男性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の井戸美枝さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：食品加工機械メーカーの技術職
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：450万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：6000円
・水道代：5000円
・通信費：8000円
・車の維持費：2万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「しかし子どもが風邪を引いてしまい、結局病院代や薬代がかかってしまい、結果的には節約どころか出費が増えてしまいました」
男性はこの経験を「節約のつもりが逆に出費が増えてしまい、無理な節約は意味がないと少し落ち込みました」と振り返ります。
「健康や生活の快適さを犠牲にする節約は長続きしないし結果的に損になることもあるので、無理のない範囲でバランスよく節約することが大事だと学びました」
冷暖房費を節約する際の注意点は、我慢で乗り切ろうとしないことです。無理な節約は体調不良や生活の質の低下につながり、結果的に余計な出費を招きます。目安として、冬は室温20℃前後を維持し、厚着と併用しながら無理のない範囲で調整しましょう。
電気代を節約する方法は、
1：空気をサーキュレーターなどで循環させる（暖かい空気は天井付近にたまりやすい）
2：断熱対策（窓の断熱シートや厚手カーテン）で熱の出入りを抑える
3：ジョイントマットやラグを敷いて、床からの冷えを遮断する
4：電気の契約プランを見直す
などが有効でしょう。
特に4つ目の方法は、家庭の電気の使用時間帯が偏っているのであれば、適したプランに変えることで、同じ使い方でも電気代が下がる可能性があるので要チェックです。
【井戸美枝プロフィール】
ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。関西と東京に事務所を持つ、CFP・社会保険労務士。経済エッセイストとしても活動し、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。講演や執筆、テレビ、ラジオなどにも多数出演。All About マネープラン・もらえるお金ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:井戸 美枝)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む38歳男性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の井戸美枝さんが解説します。
回答者のプロフィール【東京都在住38歳男性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：食品加工機械メーカーの技術職
・世帯年収：650万円
・貯蓄額：450万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：6000円
・水道代：5000円
・通信費：8000円
・車の維持費：2万5000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「節約どころか出費が増えてしまいました」今回紹介する東京都在住38歳男性は「電気代」の節約で失敗してしまいました。電気代が高騰しているというニュースを見たことがきっかけで、冬に暖房をほとんど使わず厚着で過ごしていたそう。
「しかし子どもが風邪を引いてしまい、結局病院代や薬代がかかってしまい、結果的には節約どころか出費が増えてしまいました」
男性はこの経験を「節約のつもりが逆に出費が増えてしまい、無理な節約は意味がないと少し落ち込みました」と振り返ります。
「健康や生活の快適さを犠牲にする節約は長続きしないし結果的に損になることもあるので、無理のない範囲でバランスよく節約することが大事だと学びました」
削るべきではない支出まで節約しない井戸：今回のエピソードは、すでにご本人も気付いている通り、「削るべきではない支出まで節約しないこと」の大切さを教えてくれます。健康を損ねて医療費が増えれば、本末転倒です。特に子どものいる家庭では、快適な室温を保つことは「必要支出」であり、削る対象ではありません。
冷暖房費を節約する際の注意点は、我慢で乗り切ろうとしないことです。無理な節約は体調不良や生活の質の低下につながり、結果的に余計な出費を招きます。目安として、冬は室温20℃前後を維持し、厚着と併用しながら無理のない範囲で調整しましょう。
電気代を節約する方法は、
1：空気をサーキュレーターなどで循環させる（暖かい空気は天井付近にたまりやすい）
2：断熱対策（窓の断熱シートや厚手カーテン）で熱の出入りを抑える
3：ジョイントマットやラグを敷いて、床からの冷えを遮断する
4：電気の契約プランを見直す
などが有効でしょう。
特に4つ目の方法は、家庭の電気の使用時間帯が偏っているのであれば、適したプランに変えることで、同じ使い方でも電気代が下がる可能性があるので要チェックです。
【井戸美枝プロフィール】
ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。関西と東京に事務所を持つ、CFP・社会保険労務士。経済エッセイストとしても活動し、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。講演や執筆、テレビ、ラジオなどにも多数出演。All About マネープラン・もらえるお金ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:井戸 美枝)