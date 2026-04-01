「令和のマンションすごろく」は銀行を納得させる“ストーリー”が命…ライフステージ別：マンションインフルエンサーが推す値上がり期待の「鉄板エリア」と「最後のフロンティア」
「令和のマンションすごろく」を勝ち抜くためのローン戦略から、世帯別・予算別のおすすめエリアまで。失敗しない家探しの最終結論をマンションインフルエンサーのあずさ氏が語るーー。短期連載全4回の第4回。
みんかぶプレミアム特集「マンション価格はまだ上がるのか」第9回
みんかぶプレミアム特集「マンション価格はまだ上がるのか」第9回
「令和のマンションすごろく」は銀行を納得させる“ストーリー”が命
私は、マンションの値上がり基調は今後も続くとみています。そのため、マンション購入の意欲があるなら、できるだけ早いうちに賃貸を辞めてマンションを買うことが何よりも大事です。そこで注意したいことがあります。
不動産は基本的に借金をして買うものです。ローンの引きやすさを考え、銀行から借金をする際に「どういったストーリーなら自然か」という視点を持つことが、買い替えを成功させるための重要なポイントになります。
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