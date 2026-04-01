「令和のマンションすごろく」は銀行を納得させる“ストーリー”が命…ライフステージ別：マンションインフルエンサーが推す値上がり期待の「鉄板エリア」と「最後のフロンティア」

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　「令和のマンションすごろく」を勝ち抜くためのローン戦略から、世帯別・予算別のおすすめエリアまで。失敗しない家探しの最終結論をマンションインフルエンサーのあずさ氏が語るーー。短期連載全4回の第4回。

　みんかぶプレミアム特集「マンション価格はまだ上がるのか」第9回



「令和のマンションすごろく」は銀行を納得させる“ストーリー”が命



　私は、マンションの値上がり基調は今後も続くとみています。そのため、マンション購入の意欲があるなら、できるだけ早いうちに賃貸を辞めてマンションを買うことが何よりも大事です。そこで注意したいことがあります。

　まだ20代で若いのであれば、最初は1LDKを買って、その先も買い替えやすい物件を選ぶのが鉄則です。もし独身時代にいきなり2LDKを買ってしまうと、いざ結婚して新居として別の2LDKを買おうとした時に、銀行から「あなたは既に2LDKを持っているでしょ」と融資を渋られるリスクがあるのです。独身で3LDKを買った場合も、それを売却しないと次の3LDKが買いづらくなります。

　不動産は基本的に借金をして買うものです。ローンの引きやすさを考え、銀行から借金をする際に「どういったストーリーなら自然か」という視点を持つことが、買い替えを成功させるための重要なポイントになります。


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