「令和のマンションすごろく」は銀行を納得させる“ストーリー”が命…ライフステージ別：マンションインフルエンサーが推す値上がり期待の「鉄板エリア」と「最後のフロンティア」

「令和のマンションすごろく」を勝ち抜くためのローン戦略から、世帯別・予算別のおすすめエリアまで。失敗しない家探しの最終結論をマンションインフルエンサーのあずさ氏が語るーー。短期連載全4回の第4回。



みんかぶプレミアム特集「マンション価格はまだ上がるのか」第9回

まだ20代で若いのであれば、最初は1LDKを買って、その先も買い替えやすい物件を選ぶのが鉄則です。もし独身時代にいきなり 2LDK を買ってしまうと、いざ 結婚 して新居として別の 2LDK を買おうとした時に、 銀行 から「あなたは既に 2LDK を持っているでしょ」と融資を渋られるリスクがあるのです。独身で3LDKを買った場合も、それを売却しないと次の3LDKが買いづらくなります。 不動産 は基本的に 借金 をして買うものです。ローンの引きやすさを考え、 銀行 から 借金 をする際に「どういったストーリーなら自然か」という視点を持つことが、買い替えを成功させるための重要なポイントになります。次のテーマは