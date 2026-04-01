「すぐやれ！できないなら辞めろ！」グループLINEで全社員に晒し上げ　パワハラ社長に社員は冷ややか「こんな会社、早く終わるべき」

投稿を寄せた40代男性（建築・土木技術職）は、勤務先の社長の非常識な振る舞いに辟易している。なにかトラブルや指示出しがあるたびに、信じがたいメッセージが投下されるという。（文：篠原みつき）

事あるごとに「すぐやれ！できないなら辞めろ！」

男性の会社では、業務の連絡に「LINE WORKS」を使用しているようだが、社長は事あるごとにこんなメッセージを発信してくるという。

「すぐやれ！できないなら辞めろ！」

特定の個人に向けた叱責であっても、あえて社内全員が見るグループツールに書き込んでいるようだ。

「対面で当人言えばいいのに。社内全員がみる文章で送ってくる」

見せしめのようなパワハラを平然と行うトップに対し、男性は「こんなのが経営してる会社は早く終わるべきだ」と冷ややかに書いている。

「覚えが悪い」「頭が固い」と暴言を吐かれ……

一方、ずさんな教育体制の上に暴言まで吐かれ、早々に見切りをつけた人もいる。九州地方の50代女性は、パートとして入った会社での理不尽な体験を明かす。

ベテランの前任者から経理業務を引き継ぐことになったが、その環境はあまりにも不親切なものだった。

「引き継ぎが多くて覚えきれなくて、早口だし短時間だしメモやコピーも取りづらく、責任重いし働きづらくやっていけるだろうかと思っていた」

教える側に配慮がないうえに、経理という責任の重い業務を新人のパートに丸投げするような環境では、不安を抱くのも当然だ。なんとか独り立ちを果たしたものの、2か月ほど経った頃に決定的な出来事が起きる。

「『覚えが悪い』とか『頭が固い』とか『思い込みがはげしい』とか言われ、やってられないと思って辞めてしまった」

社長としてはベテランと比べたくなる気持ちも分かるが、こんな悪口を言われて頑張って働こうと思う人はいないだろう。

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