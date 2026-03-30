BBIAもちもちチーク登場♡じゅわっと発色の新感覚チーク

韓国コスメブランドBBIAから、思わず触れたくなる新感覚チークが登場♡ジェリーとパウダーのいいとこ取りで、内側からにじむような自然な血色感を叶える「もちもちチーク」は、今注目のアイテムです。使い心地の良さと仕上がりの美しさを両立し、メイク初心者から上級者まで幅広く楽しめるのが魅力。話題の新作をさっそくチェックしてみて♪

新感覚テクスチャーで理想の血色感

「もちもちチーク」は、みずみずしいジェリーテクスチャーとパウダーの軽やかさを融合した新感覚アイテム。肌にぴたっと密着しながら、じゅわっとにじむような発色で自然な血色感を演出します。

乾燥によるメイク崩れや浮きを防ぎ、ベースメイクとのなじみも良いのが特徴。ふんわりメイクからしっかりメイクまで自在に楽しめます。

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

使いやすさ抜群の専用パフ

もちもちチーク

価格：1,700円（税込）

付属のシリコンパフは中身を吸収しにくい設計で、少量でもムラなくきれいに仕上がります。指でなじませるような感覚で使えるため、テクニックいらずで簡単にメイクが完成。

外出先でも手軽に使えるので、メイク直しにもぴったりです。

カラーは全8色展開。どのカラーも肌なじみがよく、シーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

カラー：01 ミルクもち（ミルキーホワイト）／02 みかんもち（シトラスコーラル）／03 いちごもち（いちごピンク）／04 桃もち（ピーチピンク）／05 マロンもち（マロンベージュ）／06 イチジクもち（フィグベージュ）／07 山ぶどうもち（グレープパープル）／08 あんこもち（小豆ブラウン）

新しいチークでメイクをもっと楽しく♡

やわらかなテクスチャーと自然な発色で、毎日のメイクをワンランクアップしてくれる「もちもちチーク」。自分にぴったりのカラーを見つければ、メイクの楽しさがさらに広がります♡

数量限定＆先行販売のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。新しいチークで、春メイクをもっと楽しんでみませんか♪