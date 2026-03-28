【真・侍伝 YAIBA】第二期 かぐや編制作決定！ ティザービジュアル公開
本日開催された「AnimeJapan 2026」のShoProブースステージにて、『真・侍伝 YAIBA 第2期かぐや編制作決定！スペシャルステージ』が開催。ティザービジュアルや特別映像が公開された。
『名探偵コナン』『まじっく快⽃』『4番サード』など数々のヒット作品を世に送り出してきた⻘⼭剛昌先⽣が、⼩学館・週刊少年サンデーにて1988年39号〜1993年50号に連載されていた⼈気作品『YAIBA』をTVアニメ化。『真・侍伝 YAIBA』第1期が、2025年4⽉5⽇から9⽉27⽇まで、読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネットにて放送。『YAIBA』は、ジャングルで修⾏にはげむサムライ野⽣児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから⽇本に戻り、新たな修⾏の地でさらなる強さを求めてサムライ魂⼀直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発⾏部数1700万部を誇る⻘⼭剛昌先⽣による⼈気コミックス。4⽉5⽇より始まった第1話の初回放送ではXでトレンド1位を獲得、さらに第2期かぐや編の制作が決定し、これからの展開にも注⽬が集まっている。
このたび、3⽉28⽇（⼟）に開催された「AnimeJapan 2026」のShoProブースステージにて、『真・侍伝 YAIBA 第2期かぐや編制作決定！スペシャルステージ』が開催され、本作で監督を務める蓮井隆弘、キャラクターデザイン・総作画監督の⻲⽥祥倫、そして峰さやか役の⽯⾒舞菜⾹が登壇いたした。本イベント内では、第2期のティザービジュアルが公開された。
ビジュアル内には刃とさやか、そしてかぐや陣営の姿が描かれ、さやかに迫る脅威の瞬間が切り取られている。⼤粒の涙を流しながら地上の刃を⾒つめるさやかと、光り輝く⿓神剣を⼿に、連れ去られるさやかを救おうと必死に駆け寄る刃の姿が描かれており、「第2期かぐや編」への期待が⼀気に⾼まるティザービジュアルとなっている。
さらに第1期の⾒どころを詰め込んだ特別映像も公開。⿓神の試練での感動的な場⾯や、宿敵・⻤丸との壮絶な戦い、さらにかぐややツキカゲの登場など、物語を彩った名シーンが⼀挙に振り返られる映像となっている。
より⼀層期待の⾼まる第2期かぐや編の続報に乞うご期待。
＞＞＞ティザービジュアルやステージの様子をチェック！（写真2点）
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝 YAIBA 製作委員会
『名探偵コナン』『まじっく快⽃』『4番サード』など数々のヒット作品を世に送り出してきた⻘⼭剛昌先⽣が、⼩学館・週刊少年サンデーにて1988年39号〜1993年50号に連載されていた⼈気作品『YAIBA』をTVアニメ化。『真・侍伝 YAIBA』第1期が、2025年4⽉5⽇から9⽉27⽇まで、読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネットにて放送。『YAIBA』は、ジャングルで修⾏にはげむサムライ野⽣児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから⽇本に戻り、新たな修⾏の地でさらなる強さを求めてサムライ魂⼀直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発⾏部数1700万部を誇る⻘⼭剛昌先⽣による⼈気コミックス。4⽉5⽇より始まった第1話の初回放送ではXでトレンド1位を獲得、さらに第2期かぐや編の制作が決定し、これからの展開にも注⽬が集まっている。
ビジュアル内には刃とさやか、そしてかぐや陣営の姿が描かれ、さやかに迫る脅威の瞬間が切り取られている。⼤粒の涙を流しながら地上の刃を⾒つめるさやかと、光り輝く⿓神剣を⼿に、連れ去られるさやかを救おうと必死に駆け寄る刃の姿が描かれており、「第2期かぐや編」への期待が⼀気に⾼まるティザービジュアルとなっている。
さらに第1期の⾒どころを詰め込んだ特別映像も公開。⿓神の試練での感動的な場⾯や、宿敵・⻤丸との壮絶な戦い、さらにかぐややツキカゲの登場など、物語を彩った名シーンが⼀挙に振り返られる映像となっている。
より⼀層期待の⾼まる第2期かぐや編の続報に乞うご期待。
＞＞＞ティザービジュアルやステージの様子をチェック！（写真2点）
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝 YAIBA 製作委員会
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