この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

強くても嫌われないリーダーの正体は“使い分け”だった。高市早苗に学ぶ自分らしさを武器にする話術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」の萩原たく氏が、「【女性管理職必見】高市早苗に学ぶ 話し方・コミニュケーション術を話し方のプロが徹底解説」と題した動画を公開した。動画では、女性管理職が直面しがちな悩みを解決するヒントとして、高市早苗氏のコミュニケーション術を分析している。



萩原氏はまず、女性管理職の多くが「厳しくするとパワハラと言われ、優しくすると舐められる」というジレンマを抱えていると指摘。この状況を「ダブルバインド」と呼び、この罠から抜け出すためのロールモデルとして高市氏の話し方から5つの技術を抽出した。



1つ目の技術として挙げたのは「2種類の話し方の使い分け」だ。意思表明やチームを鼓舞する際は声のトーンを下げて鋭い目つきで語る「真剣モード」を用い、空気を中和したい場面では笑顔で自虐ネタなどを交える「温和モード」を見せるなど、状況に応じて巧みに切り替えることで信頼と安心感を同時に与えていると分析する。2つ目は「一言で主導権を握る」技術であり、質疑応答などの緊迫した場面でも「よろしくお願いします」といった挨拶や感謝の言葉を挟むことで、相手のペースを奪う戦略的な話術を紹介した。



さらに、「戦略的スマイル」による印象操作の重要性についても解説。笑顔で余裕や親しみやすさを与える「ポジティブハロー効果」を生み出しつつ、重要な発言の瞬間には真顔に切り替えることで、言葉に重みを持たせていると指摘する。加えて、期待や願望を表す言葉を排し、「～します」と断言する「言い切る言葉の力」によって、リーダーとしての信念と覚悟を示せると語る。



最後に萩原氏は「自分らしさを武器にする」ことの意義を強調した。無理にロジカルで冷静沈着な男性的なリーダー像を演じるのではなく、柔軟性や共感力といった自身が持つ本来の強みや思いを前面に押し出すことが最大の武器になるとし、「自分らしさで勝てる」と力強いメッセージで動画を締めくくった。