殺虫剤いらずで手軽に虫対策！【アクト】のリアルすぎる「おにやんま君」で蜂や虫をしっかりシャットアウト♪Amazonで好評販売中！
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つけるだけで虫よけ対策が完了！【アクト】リアルな見た目の「おにやんま君」で蜂や害虫をしっかりブロック！Amazonで絶賛販売中！
殺虫剤・忌避剤を使用しない世界初の虫除けグッズ。日本最大・最強の肉食とんぼ「オニヤンマ」 オニヤンマの主食は虫、虫の天敵はオニヤンマ。だから虫が寄ってこない。蚊・ハエ・蜂・アブ・ブヨなどに効果抜群。殺虫剤・忌避剤を使用していないので何年でも使用できる。
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蚊の天敵「おにやんま君」で、イヤな虫を寄せ付けない。
殺虫剤・忌避剤を使用しない世界初の虫除けグッズ。梱包サイズ、20.0 x 150.0 x 130.0ミリ。
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蚊、蜂、ハエ、コバエ、アブ、ブヨなどに効果抜群。薬品を使用していないので半永久的に使用できる。
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