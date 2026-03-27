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会議で意見が出ないのは“意見を言う以前の問題”だった。デキる人が無意識にやっている思考整理術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「【会議恐怖症を克服】冷静に的確な意見が言えるようになる話し方テクニック｜会議で使える最強の型SPOS法」と題した動画を公開した。



動画では、会議で突然意見を求められても、冷静かつ的確な発言ができるようになる思考の型「SPOS法」を紹介。意見が言えない根本原因は、頭の回転の速さや知識量ではなく「会議の聴き方」にあると指摘している。



多くの人は会議で意見を求められると、頭が真っ白になったり、「えーっと…まあ良いと思います」といった当たり障りのない発言に終始してしまったりした経験があるだろう。萩原氏によると、これは「会議恐怖症」とも言える状態で、放置すると「リーダーシップがない人」「仕事ができない人」というレッテルを貼られるなど、キャリアに深刻な影響を及ぼす恐れがあるという。



萩原氏は、意見が出てこないのは「意見を言う以前の問題」であり、その原因は「会議の聴き方」にあると解説。多くの人は議題が出された瞬間に「どう答えようか？」と感情的に考えてしまうが、それでは的確な意見は出てこない。大切なのは、まず「何が論点か？」、つまり議論の的を捉えることだとした。



そのための具体的な思考フレームワークが「SPOS法」である。



1. S (Situation)：状況・事実

まずは感情を交えず、事実ベースで議題の状況を把握する。



2. P (Problem)：問題・疑問

その状況に対して、どんな問題や疑問があるかを考える。



3. O (Opinion)：意見・提言

問題点や疑問点を踏まえ、「私はこう思う」と自分のスタンス（立場）を明確に一言で示す。



4. S (Suggest)：提案・質問

最後に「だからこうしてみてはどうか？」「ここを確認したい」など、具体的な提案や質問で締めくくる。



この4つの流れで思考を整理するだけで、感情的な反応や的外れな発言から抜け出し、「なるほど！」と納得される建設的な意見が言えるようになるという。この型は、会議だけでなく、上司への報告やプレゼン、面談など、あらゆるビジネスシーンで応用が可能だ。



会議で突然意見を振られても、この「SPOS」の型を頭の中で回すことで、冷静に、そして的確にスラスラと発言できるようになるだろう。会議が「怖いもの」から、自身の存在感を高める「最高の機会」へと変わるかもしれない。