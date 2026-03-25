乃木坂46が4月8日にリリースする41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の収録内容が、一部を除いて公開された。

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本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」が収録され、TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録。TYPE-Cには新曲「年齢の境界線」が収められる。

さらに、TYPE-Dには小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲であり、『2026パ・リーグ』公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録。また通常盤には、5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録される。

また、初回盤各形態の付属される映像には『新参者 2025』のライブ映像が収録。2023年10月に初めて開催された、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント『新参者』の第2弾となった本ライブは、2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。乃木坂46の楽曲たちを再解釈し、新たな命が吹き込まれたライブとなり、初々しくもエネルギーに満ち溢れた6期生のライブパフォーマンスを観ることができる。

また、あわせて『新参者』を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む『新参者』を語るコメンタリー映像も収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語ったのか。各メンバーの想いが語られている。

（文＝リアルサウンド編集部）