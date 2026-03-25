「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

考えが浅い親は「評価者」目線になっている

「うちの子、ほめるところがないんです…」。

親御さんからそんな声をよく聞きます。

私たち赤ペン先生が採点する進研ゼミの答案も、もちろん正解だらけのものばかりではありません。そんなとき私たちは、「子どもの目線でほめる」ことを意識しています。

たとえば漢字のとめ・はねなどは、子どもがきちんと書けるようになっても、そのことに気づきにくいかもしれません。デジタル時代になって手書きの文字を書く機会が減っているから、なおさらです。

できていないところばかりに大人の目が向いてしまうのは、「評価者」の目線で、「全体でどれくらいできているか」を見ているからではないでしょうか。

私たち赤ペン先生は、常に「当事者」の目線で子どもたちの答案に向き合っています。1問1問、1マス1マス、自分でも解答するつもりで見ていると、おのずと細かいところにまで目が行き、「できているところ」が見えてきます。

子どもと一緒に問題を解いてみよう

私自身、折に触れて実際に問題を解いてみることもあります。とりわけ高学年の記述問題にはなかなか高度なものも多く、自分で解いてから解答・解説を見ると、「こういう表現で説明すればよかったのか！」と気づかされることも多くあります。

そのうえで子どもたちの答案を見ると、答えた子の気持ちに寄り添ったコメントができるのです。

ぜひおうちでも、子どもが解いたプリントを一緒に見直してみてはどうでしょうか。

これまで間違いの部分にばかり目が行っていたのが、「ここはちゃんと“はね”ができているね」などの新たな発見があると思います。その気づきを、そのまま言葉にして伝えてあげましょう。それが「ピンポイントで良い部分を見つける」極意です。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）