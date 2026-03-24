「ピザハット・ベスト4」持ち帰り限定で半額！2枚目無料キャンペーンと組み合わせるとお得感マシマシに《4月5日まで》

ピザハットは、2026年4月5日まで「新生活応援セール」を開催しています（一部店舗を除く）。

ピザ3枚頼んでも3000円台！

人気ピザ4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト４」（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）を、通常3190円のところ半額の1595円で楽しむことができます。

持ち帰り限定。Mサイズ・ハンドトス生地が対象です。

同時開催中の「2枚目無料キャンペーン」と組み合わせると、通常価格ピザ2枚（うち1枚無料）と「ピザハット・ベスト４」の3枚（すべてMサイズ）で、3000円台から楽しめる計算に。

例えば、「ピザハット・マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」を持ち帰り2枚目無料で注文、「ピザハット・ベスト４」半額キャンペーンを利用すると、通常6630円のところ3455円で購入できます。お得になる金額は、なんと3175円。

なお、「ピザハット・ベスト４」の半額商品は2枚目無料キャンペーンの対象外です。

「2枚目無料キャンペーン」について詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部