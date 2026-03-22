【2026】電気ケトルおすすめ人気10選！料理家・島本美由紀さん監修の選び方も

毎日の暮らしで手軽にお湯を用意できる『電気ケトル』。コーヒーやお茶をいれるときはもちろん、カップ麺やスープなどにも便利で、キッチンに一台あると重宝する家電です。とはいえ、いざ買い替えを検討すると、デザインも機能も種類が多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうこともありますよね。

最近は温度調節機能つきや細口ノズルのドリップタイプなど、用途に合わせて選べるモデルも続々登場しています。そこで今回は、ラク家事アドバイザーとしても活躍する島本美由紀さん監修のもと、電気ケトルの種類や特徴、失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します。

さらに、編集部おすすめの最新電気ケトル10選もご紹介。あなたにぴったりの一台を見つけるヒントにしてみてください！

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

『電気ケトル』の種類と特徴をチェック！

電気ケトルは、短時間でお湯を沸かせる家電として広く普及しています。一般的なモデルでは500mlの水を2〜3分で沸騰させることができ、必要な分だけ効率よくお湯を用意できる点が特徴です。

現在の市場では主に「スタンダードタイプ」「温度調整・保温機能つきタイプ」「細口タイプ」「コンパクトタイプ」の4種類に分類され、それぞれ容量や機能が異なります。使用人数や用途に合わせてタイプを選ぶことで、日常の使い勝手が大きく変わります。

スタンダードタイプ（大容量モデル）

スタンダードタイプは、電気ケトルのなかでも最も一般的なモデルです。容量は0.8〜1.2リットルの製品が多く、家族で使う場合やカップ麺、スープなど複数人分のお湯をまとめて用意する用途に適しています。

構造がシンプルなため価格帯も比較的手ごろで、3000〜6000円のモデルが主流です。基本的な機能は「沸騰」「自動電源オフ」「からだき防止」などにしぼられており、日常的にお湯を沸かす用途に向いています。

温度調整・保温機能つきタイプ

温度調整機能つきタイプは、40〜100℃の範囲で温度を設定できるモデルです。コーヒーや日本茶、粉ミルクなど、用途に応じて適した温度のお湯を用意できます。

また、30〜60分の保温機能を備えたモデルも多く、再加熱の手間を減らせる点が特徴です。一般的な価格帯は7000〜1万5000円で、コーヒーやお茶をよく飲む家庭に適しています。

細口（ドリップ）タイプ

細口タイプは、注ぎ口が細く設計された電気ケトルです。湯量を細かくコントロールできるため、ハンドドリップコーヒーに適しています。

通常のケトルに比べてお湯の流れが安定するため、コーヒー粉への注湯速度を調整しやすい点が特徴です。容量は0.6〜1.0リットルのモデルが多く、コーヒー用として設計された製品が多く販売されています。

コンパクトタイプ

コンパクトタイプは、容量0.5〜0.8リットルの小型モデルです。一人暮らしや少量のお湯をすぐに沸かしたい場合に適しています。

本体サイズが小さいため、キッチンやデスクまわりなど設置スペースを小さく抑えられる点もメリットです。価格帯は2000円〜4000円の製品が多く、シンプルな構造のモデルが主流です。

『電気ケトル』のおすすめの選び方とは？

電気ケトルを選ぶ際は、容量・注ぎ口の形状・素材・安全機能などを確認することが重要です。使用人数や用途に合ったモデルを選ぶことで、日常の使い勝手や安全性が大きく変わります。

使用人数や用途に合った容量を選ぶ

電気ケトルの容量は、0.5〜1.2リットルのモデルが一般的。使用人数に応じた容量の目安は次のとおりです。

1人暮らし：0.5〜0.8リットル2〜3人家庭：0.8〜1.0リットル4人以上家族世帯：1.0リットル以上

容量が大きいほど一度に多くのお湯を沸かせますが、そのぶん本体サイズも大きくなるため、設置スペースとのバランスも重要です。

注ぎ口の形状で選ぶ（細口・通常口）

電気ケトルの注ぎ口は主に「通常口」と「細口」の2種類があります。通常口はお湯を素早く注げるため、カップ麺やスープなど日常用途に適しています。一方、細口タイプは湯量を細かく調整できるため、ハンドドリップコーヒーの抽出に向いています。

本体素材の違い（プラスチック・ステンレス）

電気ケトルの本体素材は主に「プラスチック」と「ステンレス」の2種類です。

プラスチック製は軽量で価格が比較的安い点が特徴。一方、ステンレス製は耐久性が高く、保温性にすぐれるモデルが多く販売されています。用途やデザインの好みに合わせて選ぶとよいでしょう。

温度調整・保温機能の有無をチェック

コーヒーや日本茶を楽しむ場合は、温度調整機能があるモデルを選ぶと便利です。一般的に、

緑茶：70〜80℃コーヒー：90〜96℃紅茶：95〜98℃

が適した温度とされています。保温機能があるモデルでは、一定時間お湯の温度を保てるため、再加熱の手間を減らすことができます。

安全機能（自動電源オフ・からだき防止）を確認

電気ケトルには、安全性を高める機能が搭載されています。主な機能は次のとおりです。

自動電源オフ機能からだき防止機能転倒湯漏れ防止構造

これらの機能が搭載されているモデルを選ぶことで、日常使用時の安全性を高めることができます。

編集部おすすめ！人気の『電気ケトル』10選

ここからは、選び方のポイントを踏まえて、編集部がおすすめする最新電気ケトル10選をご紹介します。

ティファール ジャスティン ロック アイボリー 1.2L

5500円（税込み）

引用：ティファール

1250Wのハイパワーにより、カップ1杯分が約1分で沸くスピード感が快適。1.2リットルの大容量は、来客時や料理用のお湯作りにも役立ちます。注ぎ口は湯量を細かく調節でき、コーヒーのドリップも思いのまま。

転倒時の湯もれ防止や省スチーム設計など、安全への配慮も万全です。マットな質感とおしゃれなカラー展開で、こだわりのキッチンインテリアにもなじみます。



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タイガー魔法瓶 蒸気レス電気ケトル PCV-A

7980円（税込み）

引用：タイガー魔法瓶

沸騰するまで約57秒※。驚きの速さでお湯が沸く爆速ケトル。蒸気を外にほとんど出さない「蒸気レス構造」を採用。蒸気によるやけどのリスクを抑え、キッチンの棚下などにも設置しやすい設計になっています。

転倒してもお湯がこぼれにくい構造やからだき防止機能、自動電源オフ機能など、安全性を考慮した機能を搭載。必要な量のお湯を短時間で沸かせる高出力ヒーターにより、忙しい朝や調理中でもすぐに使える点も特徴です。

※水温・室温23℃、定格消費電力にて、カップ1杯分約140ｍlにおいて通電自動オフするまでの沸騰時間（自社測定法）。

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象印マホービン 電気ケトル CK-DC08

7678円（税込み）

引用：象印マホービン

ほこりが入りにくい注ぎ口ほこりブロックなど、すぐ沸くだけじゃない「気がきく」ポイントがいっぱいの電気ケトル。

転倒してもお湯がこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」はもちろん、本体外側が熱くなりにくいから本体に手を添えて注げる「本体二重構造」など、安全にとことんこだわっているから安心して使えるのが魅力です。



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アイリスオーヤマ 電気ケトル IBKT-800-H

4400円前後（税込み）

引用：アイリスオーヤマ

コロンとしたかわいいフォルムでキッチンに馴染む、容量0.8リットルの電気ケトル。テラコッタやサックスブルーなどおしゃれなカラー展開で、贈り物にもおすすめです。

スイッチひとつの簡単操作で、カップ1杯分が約60秒で沸かせます。転倒湯漏れ防止構造や空だき防止、自動電源OFF機能の「3つの安心設計」を搭載。内側には目盛りがついていて、必要なぶんだけ沸かせるのも便利です。

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山善 電気ケトルEKG-C801

6980円（税込み）

引用：山善

スタイリッシュでインテリアになじむデザイン。細口ノズルを採用した、容量0.8リットルの温度調節機能つきです。50〜100℃まで1℃単位の設定に加え、便利な7段階のプリセット機能で用途に合わせた温度を瞬時に選べます。

1000Wのハイパワーで素早く沸騰。ふたにはシリコーンを採用しており、取り外しがスムーズです。安全機能も充実し、見た目も実力も妥協したくないという人や、ハンドドリップをしたい人に最適なモデルです。

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デロンギ アイコナ・ヴィンテージ コレクション 電気ケトル KBOV1200J

1万1800円（税込み）

引用：デロンギ

1950年代のイタリアをイメージしたレトロなデザインが特徴。ステンレスボディを採用し、高級感と耐久性を兼ね備えた外観がキッチンのアクセントになります。使用しないときは電源コードをホルダーに巻きつけて収納できるため、見た目をすっきり保てるのもポイントです。

広口設計で内部まで洗いやすく、注ぎ口には取り外し可能なフィルターを備えているため、清潔に使いやすい仕様。さらに自動電源オフやからだき防止機能も搭載し、安全性にも配慮されています。

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BRUNO ステンレスデイリーケトル

8800円（税込み）

引用：BRUNO

ホーローのような温かみのある質感が魅力の、1.0リットルのケトルです。ふたに施されたロゴのエンボス加工が、キッチンを彩る愛らしいアクセントに。沸騰すると自動で電源が切れるため目を離しても安心なうえ、手動で途中で止めることもできる柔軟さが便利です。

コードをベースに巻いて長さを調節できるなど、狭い場所でもスッキリ置ける工夫が光ります。使うたびに心がなごむ、日々の生活に寄り添う一台です。

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Toffy 給湯ロック付き電気ケトル

5500円（税込み）

引用：Toffy

転倒してもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれ防止機能」を備えた、容量0.8リットルの電気ケトル。ロックレバーにより注ぎ口からのお湯の流出を抑える設計で、万が一本体が倒れてもお湯もれを最小限に抑えます。

水を入れてスイッチを押すだけのシンプル操作で、ふだん使いしやすいのも特徴。取り外し可能なふたを採用しているため給水や内部のお手入れもしやすく、からだき防止機能など安全面も◎。コロンとしたフォルムが目をひきます。

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シロカ 温度調節電気ケトル SK-D271

1万1880円（税込み）

引用：シロカ

1℃ 単位で「ちょうどいい」を設定できる電気ケトル。温度を2つまで登録できる「お気に入りボタン」を搭載しており、よく使う温度をあらかじめ設定しておけば、ワンタッチでいつもの温度のお湯をすぐに沸かすことができます。

天面と注ぎ口の高さをそろえた細口ノズルを採用し、お湯の流れをコントロールしやすいのが特徴。なめらかな注ぎごこちで、ハンドドリップコーヒーなど、湯量を細かく調整したいシーンにも使いやすい設計です。温度調節や保温機能にも対応しており、ドリンク作りに重宝します！



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バルミューダ BALMUDA The Pot

1万4960円（税込み）

引用：バルミューダ

コンパクトで美しいデザインが特徴。容量は約0.6リットルで、「コーヒー3杯」「カップヌードル2杯分」など、日常のよく使うシーンに適したサイズ。注ぎやすさを追求した細口ノズルと持ちやすいハンドルにより、ハンドドリップコーヒーでも湯量をコントロールしやすい設計です。

約1200Wの高出力ヒーターを搭載し、必要な量のお湯を短時間で沸かすことが可能。キッチンに置くだけでインテリアのアクセントになる、デザイン性の高いモデルです。

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電気ケトルに関するよくある質問

電気ケトルの寿命はどれくらい？

電気ケトルの寿命は一般的に4〜6年とされています。これは多くのメーカーが設定している補修用部品の保有期間（製造終了後約5年）を目安にしたものです。

使用頻度や使用環境によって寿命は変わりますが、次のような症状が見られる場合は買い替えを検討するタイミングとされています。



●お湯が沸くまでの時間が長くなった

●本体から異音や異臭がする

●電源が入りにくい



安全に使用するためにも、異常が見られた場合は使用を控えることが推奨されています。

電気ケトルの電気代は高い？

電気ケトルは短時間でお湯を沸かすため、一般的に電気代はそれほど高くありません。

たとえば、1リットルの水を沸かす場合の電気代は3〜4円が目安とされています（消費電力1200W前後のモデルの場合）。

必要な分だけお湯を沸かせるため、長時間保温する電気ポットと比べて電力消費を抑えやすい点が特徴です。

電気ケトルの掃除方法は？

電気ケトルは、内部の水あかや汚れを定期的に掃除することで清潔に保つことができます。

軽い汚れの場合は、水を入れて沸騰させたあとに内部をすすぐだけでも汚れを落としやすくなります。

外側の汚れは、柔らかい布で拭き取る方法が一般的です。なお、本体は電気製品のため、水洗いは避ける必要があります。

内部の白い汚れ（カルキ）の落とし方は？

電気ケトルの内部に付着する白い汚れは、水道水に含まれるミネラル成分が固まった水あか（カルキ汚れ）です。使用を続けると徐々に蓄積することがあります。

一般的には、クエン酸を使った掃除が効果的です。水を満水まで入れてクエン酸（小さじ1〜2）を加え、沸騰させたあと1時間ほど放置してからすすぐことで、水あかを落としやすくなります。

定期的に掃除を行うことで、ケトル内部を清潔な状態に保つことができます。

電気ポットとの違いは？

電気ケトルと電気ポットの大きな違いは、「保温機能の有無」と「用途」です。

電気ケトルは必要な量のお湯を短時間で沸かすことを目的とした家電で、容量は0.5〜1.2リットルのモデルが主流です。

一方、電気ポットは2〜4リットルの大容量で、沸騰後に長時間保温する機能を備えています。お湯を頻繁に使う家庭では電気ポットが便利ですが、必要な分だけ沸かす用途では電気ケトルが適しています。

電気ケトルは、容量や機能、デザインによって使い勝手が変わる家電です。今回ご紹介した選び方やおすすめモデルを参考に、あなたの暮らしに合った使いやすい一台を見つけてくださいね。

※2026年3月15日時点の情報です

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