ズバリ「八十里越」の名前が付けられたのは…？

国土交通省と新潟県・福島県が、2026（令和8）年秋〜2027（令和９）年夏の暫定開通を目指して整備している国道289号「八十里越」について、このほど代表的な橋梁やトンネル4施設の名称が正式決定しました。

【10倍キツく感じるワケだ…】これが「八十里越」の計画です（写真で見る）

八十里越は、新潟市から福島県いわき市までを東西に結ぶ国道289号のうち、新潟・福島県境の越後山脈を越える約20kmの「車両通行不能区間」を解消する事業です。かつては越後と会津を結ぶ重要な街道でしたが、「八里の道のりが、あまりの険しさに八十里にも感じられる」ことから地名が付いた（諸説あり）険しい道でもあるため、現在ここは実質的に登山道となっています。

八十里越の計画全長は20.8kmで、橋梁は10か所（合計で約1.1km）、トンネル区間は11か所（同じく約9.3km）と多数設けられます。着工したのは1989（平成元）年、現場は日本有数の豪雪地帯であり、1年の半分しか工事ができないため工事が長期化していますが、2026年秋から2027年夏にも暫定開通を迎えると発表されており、事業はいよいよ大詰めを迎えています。

これに先立ち、事業区間を象徴する計4つの橋梁・トンネル施設（2号・5号橋梁、8号・9号トンネル）の名称公募が、昨年2025（令和7）年10月から実施されました。全国から合計3720点の応募があり、決定に当たっては地域の歴史や、地形的な特徴を反映した名称を選んだといいます。

まず馬追沢（うまおいざわ）に架かる延長190ｍの2号橋梁は、地元地域でも浸透している呼び名であることから「馬追沢橋（まごいざわはし）」と命名されました。また5号橋梁の名称は「八十里越天空大橋」に決定。大谷川に架かり、橋脚の高さは最大で80ｍを超える日本有数の巨大な橋梁となっています。

さらに県境のすぐそばに位置し、新潟側の丸倉山を貫く8号トンネルの名称は「丸倉トンネル」に。江戸時代に「丸倉鉱山」として栄えた丸倉山の歴史性を反映したとのことです。

そして事業内で最長となる、延長3168ｍの9号トンネルには「八十里越トンネル」の名称が付けられました。この八十里越トンネルは、標高1048ｍに及ぶ県境部を貫通するものです。三条市（新潟県）と只見町（福島県）双方の念願である八十里越の開通を象徴し、命名されました。

なお八十里越は一部現道を活用し、かつ冬期は通行止めを行いながら暫定開通となる予定です。今後は追加の用地取得や雪崩対策を講じたうえで、通年での正式開通を目指します。開通すれば、福島と新潟を結ぶ幹線が国道49号（会津・越後街道）、国道252号（六十里越）、国道289号（八十里越）の3街道となるため、これらは「8の字」状に往来・周遊できるよう、整備が進められていく模様です。